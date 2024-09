Las finales del Mundial de League of Legends llegan a más cines que nunca

18 salas de cine en España, con capacidad para casi 6000 espectadores, acogerán el próximo 2 de noviembre el espectáculo para disfrutar ante la gran pantalla del culmen de Worlds 2024. Las entradas ya están a la venta en lolincinemas.com Las finales del Mundial de League of Legends llegan este año a más cines que nunca en España para permitir a los jugadores disfrutar del mayor espectáculo de esports del mundo, y hacerlo juntos, en comunidad. Riot Games y Piece of Magic Entertainment han vuelto a aliarse para que, esta vez, casi 6.000 espectadores en un total de 18 salas españolas puedan emocionarse juntos con el ambiente eléctrico del Mundial, visto en la gran pantalla.

La cita será el próximo día 2 de noviembre, cuando los dos mejores equipos del torneo se verán las caras en el The O2 Arena de Londres para alzar la Copa del Invocador. El evento podrá seguirse en directo a las 14:00 (hora española), con el inicio de la Ceremonia de Apertura, y las entradas están ya a la venta en lolincinemas.com.

Más de 30 ciudades en toda Europa replicarán esta experiencia para los jugadores en un total de 255 salas de cine entre todos los territorios, aunque para la afición española se trata de unos Mundiales particularmente memorables, ya que la representación española es mayor que nunca: por una parte, el equipo MAD Lions KOI, que se clasificó para participar en los Play-Ins de la competición, cuenta con una plantilla casi exclusivamente nacional, compuesta por Alex Pastor Villarejo ‘Mrywn’ -21 años-, Javier Prades Batalla ‘Elyoya’ -24 años-, David Martínez García ‘Supa’ -24 años- y Álvaro Fernández del Amo ‘Alvaro’ -21 años-. Y, por otra, el predilecto equipo europeo Fnatic cuenta también con dos jugadores patrios: Óscar Muñoz Jiménez ‘Oscarinin’ -21 años- e Iván Martínez Díaz ‘Razork’ -23 años-.

Las entradas para la final de Worlds el próximo 2 de noviembre están ya disponibles en lolincinemas.com y estas son las salas en las que se podrá seguir la final de Worlds 2024:

Alicante - Kinepolis Alicante

Barcelona - Kinepolis Barcelona Splau - CINESA DIAGONAL MAR

Barakaldo - CINESA MAX OCIO

Bilbao - CINESA ZUBIARTE

Castellón - CINESA SALERA

Granada - Kinepolis Granada

Leganés - CINESA PARQUESUR

Marbella - Kinepolis Marbella

Mataró - Kinepolis Mataró

Madrid - Kinepolis Madrid

Murcia - CINESA NUEVA CONDOMINA

Santander - CINESA BAHÍA SANTANDER

Santiago de Compostela - CINESA AS CANCELAS

Usúrbil - CINESA URBIL

Valencia - Kinepolis Valencia

Zaragoza - CINESA PUERTO VENECIA Riot Games anunciará más detalles sobre estos eventos en las próximas semanas. La información puede seguirse en sus redes sociales