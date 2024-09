Cómo incide el modelo de entrevista por competencias en los procesos de contratación

En el mercado moderno existen muchas empresas que buscan incorporar personal con talento, experiencia y deseos de crecer a nivel profesional. Sin embargo, para los departamentos de recursos humanos, escoger el candidato más adecuado para una vacante representa un arduo desafío, que requiere de herramientas especializadas para analizar en profundidad a cada perfil.

En ese sentido, uno de los métodos más eficaces es la entrevista por competencias que facilita la evaluación de los perfiles, según sus conocimientos técnicos y habilidades interpersonales. No obstante, para aplicar este método, múltiples organizaciones requieren una asistencia especializada en la materia, como la que proporcionan las funciones de Hirint.

Una metodología de entrevistas que profundiza en las capacidades del candidato Hirint es una plataforma especializada en procesos de evaluación de talento humano, que ofrece numerosas herramientas para potenciar sus resultados. Entre ellas destacan sus mecanismos para implementar la entrevista por competencias.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta metodología profundiza no solo en la experiencia y formación del candidato, sino también en sus aptitudes, fortalezas y debilidades; al igual que en su capacidad para aplicarlas y desarrollarlas en el entorno laboral. Esto permite ahondar en el análisis de la personalidad del postulante, sus conocimientos específicos y sus habilidades interpersonales, que son cada vez más valoradas por las compañías.

Para realizar esta observación, la entrevista por competencias combina algunas preguntas convencionales con otras más profundas que posibilitan evaluar las capacidades adquiridas, habilidades potenciales y posibles carencias del candidato. Esto contribuye a generar un perfil completo del candidato.

Entre ellos se incluyen aspectos como su liderazgo y determinación, facilidad de trabajo en equipo, dotes administrativas, adaptabilidad, resiliencia, capacidad de comunicación, creatividad, flexibilidad, toma de decisiones y varios otros elementos. Todos estos parámetros se evalúan en una sesión de alrededor de 30 minutos, que permite detectar si el postulante cumple con todas las aptitudes necesarias para el puesto.

¿Por qué emplear la entrevista por competencias? El uso de la entrevista por competencias aporta varias ventajas a las empresas en sus procesos de selección. Por una parte, esta metodología facilita la identificación de perfiles alineados con los valores, identidad y cultura organizacional de la compañía, gracias al análisis de sus rasgos de personalidad y cualidades interpersonales. Del mismo modo, esta dinámica permite ampliar la retroalimentación que se ofrece a los postulantes, con una explicación más detallada de sus resultados.

Por otro lado, esta modalidad de entrevistas implica una reducción de gastos en la evaluación de candidatos, ya que no se necesita comprar material ni licencias para emplear tests psicológicos. Asimismo, son más sencillas de aplicar para el área de talento humano, y no se requiere de la contratación de especialistas para ejecutar estos procedimientos.

Además, al durar cerca de 30 minutos, resultan menos extenuantes tanto para el entrevistador como para los postulantes. Todas estas ventajas se pueden potenciar al máximo mediante Hirint, cuyas herramientas ayudan a maximizar la efectividad de los procesos de selección de personal.