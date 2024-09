Free tour medieval en brujas - Bélgica; Descubrir la Magia de Brujas con el free tour

Brujas, conocida como la “Venecia del Norte”, espera con sus canales pintorescos, calles adoquinadas y una rica herencia medieval. Y la mejor manera de explorarla es con el Free Tour en Brujas.

¿Por qué elegir el free tour? Guías expertos y apasionados: Los guías locales no solo conocen la historia de Brujas, sino que también la viven y la respiran. Contarán anécdotas fascinantes y secretos bien guardados que no se encontrarán en ningún libro.

Itinerarios personalizados: Cada tour es único. Se realiza una de las mejores rutas por los sitios icónicos medievales con grupos de máximo 24 personas para beneficio de los turistas, asegurándose de que se vea lo mejor de Brujas, desde el impresionante Campanario Belfort hasta el tranquilo Lago del Amor.

Accesible para todos: Como su nombre indica, el tour es gratuito. Solo piden una propina al final del recorrido, basada en la satisfacción y experiencia. Así, todos pueden disfrutar de esta maravillosa ciudad sin preocuparse por el presupuesto.

Se degustará uno de los mejores chocolates artesanales del mundo.

Reservas fáciles y rápidas: Visitar la página web brujasfreetour.com y reservar la plaza en cuestión de minutos. ¡Es así de sencillo!

Lo que se verá en el tour Grote Markt: El corazón de Brujas, rodeado de edificios históricos y el icónico campanario.

Plaza Burg: Hogar del Ayuntamiento y la Basílica de la Santa Sangre.

Canales de Brujas: Pasear por las orillas de los canales y descubrir por qué Brujas es conocida como la Venecia del Norte.

Muelle del Rosario: Muelle Real de la Ciudad Medieval que representa una historia icónica de Brujas.

Puente de San Bonifacio: Descubrir los mitos y leyendas de este puente construido con lápidas del cementerio de Brujas.

Juan Luis Vives: Conocer porque este filósofo español es uno de los personajes más importantes de la Ciudad.

Madonna de Miguel Ángel: Es el único monumento de Miguel Ángel que no reposa en Italia y uno de los más bellos del mundo.

Chocolate artesanal Belga: Degustar uno de los mejores chocolates del mundo en el free tour Medieval.

Cisnes Reales: Admirar la belleza de los Cisnes Reales de Brujas y su apasionante historia.

El Beguinario: Un remanso de paz y uno de los lugares más encantadores de la ciudad.

Lago del Amor: Enamorarse de la historia mítica de Minnie y Stromber que quedaron juntos por toda la eternidad.

Reservar ahora y vivir la experiencia No hay que perderse la oportunidad de descubrir Brujas de una manera única y enriquecedora. Para reservar la plaza en el free tour en Brujas, visitar hoy mismo brujasfreetour.com. ¡Esperan a visitantes de todo el mundo para compartir la magia de esta ciudad inolvidable!