Ciencia y naturaleza para una nueva cosmética del bienestar

En los últimos años, y muy especialmente, desde la explosión de la pandemia de coronavirus la sociedad ha venido experimentando un crecimiento exponencial en su interés por un enfoque de bienestar más holístico, que no solo se ocupe del cuidado del cuerpo, sino que también respete el entorno natural en el que vivimos. En este nuevo contexto social, la cosmética natural ha ganado una gran cantidad de personas adeptas, convirtiéndose en una tendencia clave dentro de la industria del bienestar y de la belleza.

Según datos de Grand View Research, el mercado global de cosmética natural y orgánica se valoró en 34.5 mil millones de dólares en 2021 y se espera que crezca a una tasa anual compuesta del 9.1% hasta 2030, impulsado por la creciente demanda de productos respetuosos con el medio ambiente y libres de químicos tóxicos.

Pero, muchos aún se preguntan, ¿en qué consiste realmente este nuevo enfoque de la industria cosmética? En esencia, la cosmética natural es una disciplina que promueve formulaciones a base de ingredientes de origen vegetal o mineral, libres de sustancias químicas sintéticas como parabenos, sulfatos o fragancias artificiales.

Estos productos y soluciones cosméticas no solo buscan mejorar la salud de la piel, sino que también se alinean con principios éticos y sostenibles, promoviendo la biodiversidad y evitando prácticas nocivas como la experimentación con animales. La explosión de la cosmética natural ha dado como resultado un mercado muy dinámico con una gran cantidad de nuevas marcas que ven la luz cada día. En esta coyuntura expansiva, Decolores, con una trayectoria de casi 10 años de actividad, se ha consolidado desde su nacimiento como una empresa pionera dentro del mundo de la cosmética natural en el país. Esta consolidación ha venido dada por la consistencia y la calidad de sus productos, y como no podría ser de otro modo por el firme compromiso que mantienen con la salud de las personas y del medio ambiente donde se desenvuelven. En este sentido, sus fundadores, Carlos y Patricia, siempre han sabido combinar la innovación y la ciencia con la pureza de la naturaleza para ofrecer soluciones reales para los problemas dermatológicos que las personas enfrentan en su día a día.

La ciencia detrás de la naturaleza Lejos de lo que muchos pueden pensar, desde la cosmética natural se defiende la integración de procesos científicos rigurosos para formular productos que se basan en su mayoría en ingredientes de origen ecológico. La filosofía que comparte Decolores se trata no solo de usar lo que la naturaleza ofrece, sino de entender profundamente cómo estos ingredientes interactúan con la piel para maximizar sus beneficios. Para ello, investigación y desarrollo son actividades clave para dar con formulaciones y nuevas soluciones que sean seguras y efectivas. En este sentido, la innovación juega un rol principal y se apoya en tecnologías avanzadas que garantizan la estabilidad y potencia de una cosmética que encuentra su eficacia en los ingredientes naturales y ecológicos.

Para el equipo de Decolores, rigor científico y transparencia son los pilares fundamentales de la marca. Cada producto es resultado de una meticulosa investigación que respalda su eficacia, ofreciendo resultados tangibles.

Ingredientes ecológicos para una piel sana y equilibrada En la cosmética natural los productos están formulados con ingredientes de origen vegetal, cultivados de manera sostenible y sin el uso de químicos dañinos. El aloe vera, conocido por sus propiedades calmantes, y aceites esenciales extraídos de plantas ecológicas, son solo algunos ejemplos de los ingredientes que se utilizan para cuidar la piel de manera natural.

Desde el principio, la misión de Decolores ha sido muy clara: Ofrecer productos cosméticos que aportan soluciones reales a los problemas dermatológicos de la comunidad. El renovado contorno de ojos de Decolores es un buen ejemplo de cómo esta marca, con sede en una idílica zona rural del sur de Cantabria, combina ciencia y naturaleza para crear un producto todoterreno que trata las ojeras y bolsas, también mejora la firmeza, hidrata en profundidad y rellena esas pequeñas arrugas que tanto molestan. Al integrar ingredientes naturales como la aloe, el extracto de castaño de indias o la cola de caballo con activos como la cafeína, el ácido hialurónico y el Ph4 Natural Lifting Ferment, el contorno es una solución efectiva que mejora la vida de su clientela.

Cada producto de Decolores es una respuesta directa a las necesidades de sus clientes, ya que para formular sus soluciones de cosmética natural escuchan detenidamente a su comunidad para ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas y a encontrar el camino hacia su mejor versión.

Sostenibilidad y bienestar van de la mano en la cosmética natural de Decolores La sostenibilidad no es una tendencia para Decolores; es un compromiso inquebrantable que inspira todos los procesos productivos de la marca; desde la elección de materias primas hasta el diseño de envases, pasando por la generación de contenidos y por la manera de gestionar la compañía a nivel interno. Cada decisión está guiada por el compromiso de Carlos y Patricia con el bienestar de las personas de la comunidad Decolores.

"Cosmética del Bienestar encapsula nuestra misión de ofrecer productos que no solo embellecen, sino que también promueven un bienestar integral, físico, emocional y psíquico. Creemos que sentirse bien es natural, y este enfoque holístico nos ha permitido construir una comunidad sólida y comprometida", Carlos, Co-fundador de Decolores Decolores, una marca que va de la mano de su comunidad Por todo ello, para sus fundadores y comunidad, Decolores no es solo una marca, es un movimiento hacia un estilo de vida más equilibrado y consciente. Cada producto, cada innovación, está pensado para acompañar a las personas en su día a día, ofreciéndoles soluciones que realmente importan.

"Nuestro propósito es claro: ser la puerta de entrada a la cosmética natural para muchas personas, normalizando su uso y demostrando que cuidar la piel de manera natural es no solo posible, sino también eficaz" Patricia, Co-fundadora Decolores Mientras que el mercado de la cosmética sigue en plena transformación y crecimiento y con esta combinación de naturaleza, ciencia y compromiso, Decolores continúa liderando el camino en la cosmética natural, ofreciendo productos que marcan la diferencia en la vida de las personas y en el mundo que se comparten.