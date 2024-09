Estética y luz en el Ateneo de Almagro

Estamos en otoño, época de comenzar el año académico y cultural, si es que se abandonó con actividades al aire libre y diferente encanto. No sólo los centros educativos inauguran sus primeros días de inicio celebrativo. Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Universidades Populares y otras Universidades toman las riendas de la programación y programan un año completo de contenidos para formarnos y recrearnos. También los ayuntamientos, asociaciones y administraciones programan. Los ateneos “vuelven al cole”, comienzan las actividades de una forma original, vean si no cómo lo ha hecho el Ateneo de Almagro, invitando a la presidenta de otro ateneo, el Ateneo Escurialense a impartir una conferencia sobre Estética, y ahí que ha llegado Nieves Gómez Álvarez, de raíces almagreñas con toda su estética de infancia a hablarnos de eso, de Estética, es decir, de una materia ahora universitaria, término que viene de unconcepto griego y que se convertiría en el siglo XVIII en una rama de la Filosofía y así sigue siendo. Nieves da clases en la Universidad de Creatividad y Estética. Estudia el sentimiento puro y su manifestación en el arte, es por tanto la ciencia que reflexiona sobre los problemas del arte y los valores que contiene. La Estética estaría relacionada con el conocimiento de los sentidos y cómo el ser humano interpreta sus estímulos sensoriales. Tan variados son los temas que abraza un ateneo que podemos resumirlo en Letras y Ciencias, pero nada queda fuera de su alcance. Están las Artes, la Cultura, la Sociología, la Política, etc. Todas son importantes. Pero volviendo al Ateneo Escurialense, bueno es recordar alguno de sus seis principales objetivos: “quiere ser un centro y un foco de cultura y convivencia”. Pero también nos habla de ser un centro de relaciones humanas y comunicación, expresión cultural, foro juvenil, realización personal y social para personas mayores, mejora de la vida y de la paz, justicia y medioambiente.¿Acaso no es todo eso el Ateneo de Almagro? En el casi hermanamiento de las dos importantes entidades comenzó a hablar su presidente José Antonio Prieto, después Nieves Gómez sobre sus estímulos sensoriales de la ciudad de sus padres, lo hizo a una velocidad ligeramente marcada que en ningún momento molestó, porque a pesar de que las circunstancias de la sala, donde el mismo alcalde Francisco Javier Núñez presidió el acto,por avería la luz eléctrica no permitió que nos viéramos los rostros, pero hubo uno de los sentidos, el oído, que prometía maravillas junto a su voz. Nieves Gómez enamoró con claridad expositiva, no pudo apoyarse en imágenes, nos habló del campo y paisaje de Almagro, de sus cielos, haciendo un recorrido de los sentidos y del arte, arquitectura, escultura, sonidos del encaje, gastronomía, tanto de la ácida berenjena como de las flores dulces. Algunos compañeros llegaron desde San Lorenzo de El Escorial; algunos familiares la arroparon…Al finalizar la conferencia “Almagro como experiencia estética” no echamos de menos la falta de luz ni las imágenes del fruto de su gran estética.