Ya disponible el Himno del Campeonato Mundial de League of Legends, 'Heavy is the crown', de Linkin Park

La canción del grupo del célebre grupo californiano recuerda la victoria de T1 en el Mundial de 2023 y al mítico jugador Lee Sang-hyeok, alias "Faker" El himno del Campeonato Mundial de League of Legends de 2024 es 'Heavy Is The Crown', interpretada por las superestrellas internacionales Linkin Park, se ha lanzado hoy en YouTube y en plataformas de streaming por todo el mundo.

El vídeo musical del Mundial 2024 muestra al célebre jugador profesional de League of Legends Lee Sang-hyeok, alias "Faker", como un recién coronado rey que se enfrena a una legión de aspirantes a regente que llegan hasta su puerta. A través de la historia de un guerrero que lucha por proteger su reino, que se encuentra bajo asedio, este vídeo hace honor a la victoria de Faker y T1 en el Mundial del 2023, a la vez que refleja el poderoso espíritu de los jugadores de League of Legends.

También se celebra la rica historia de los reinados y las dinastías en Londres, donde tendrá lugar la final del Mundial el 2 de noviembre de 2024.

"Heavy Is The Crown" es una monumental colaboración entre el grupo y la industria de los videojuegos. "Asociarnos con Riot para traer este himno a la comunidad internacional de League of Legends ha sido una fantástica experiencia", afirmó Mike Shinoda, miembro de Linkin Park. "La canción explica a la perfección lo que significa esta nueva etapa para nosotros: plasma el sonido que siempre nos ha definido incorporando una energía llena de frescura. ¡Estamos deseando que tanto jugadores como fans la disfruten!".



El grupo Linkin Park había anunciado hace unos meses su regreso tras siete años de ausencia en el panorama musical, incorporando dos nuevos miembros: el baterista Colin Brittain y la vocalista Emily Armstrong (1986), ex cantante de la banda Dead Sara.

El vídeo de 'Heavy is the Crown' se puede ver aquí.