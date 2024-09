Enalta quiere visibilizar la soledad no deseada con la nueva edición del Concurso de Arte Urbano

El 64% de los mayores en España sufren de soledad no deseada. A través del arte urbano, la iniciativa busca promover el optimismo y la posibilidad de encontrar serenidad, incluso en los momentos de aislamiento. Habrá un total de 2.500 € en premios que serán otorgados a las tres mejores obras que transmitan un mensaje de esperanza, conexión y solidaridad, desafiando la percepción negativa El Grupo Enalta (antes Sarria Funetxea),uno de los grupos empresariales de servicios funerarios más importantes de España, convoca un año más su reconocido Concurso de Arte Urbano Enalta, que se celebrará en Bilbao el 18 de octubre en las inmediaciones del Palacio de Euskalduna (en el acceso principal).

Esta VI edición pondrá el foco en la soledad no deseada, un problema que afecta a muchas personas en España, concretamente al 64% de los mayores*. A través de la forma de expresión del arte urbano, Enalta brinda a los artistas emergentes una plataforma para transmitir su visión y concienciar sobre un problema de gran relevancia social.

"Este certamen busca no solo destacar el talento artístico, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de quienes experimentan la soledad de manera involuntaria, promoviendo una mayor comprensión y empatía a través del poder del arte. Se pretende que, a través del arte de los grafitis, los artistas transmitan un mensaje de esperanza, conexión y solidaridad, desafiando la percepción negativa que a menudo rodea a este sentimiento y ofreciendo una visión que inspire consuelo y reflexión", afirma Octavio Martínez, director territorial de la zona Norte de Enalta.

El Concurso Arte Urbano, la apuesta cultural de Enalta que va más allá del servicio funerario más convencional

Desde la primera edición del concurso, en 2017, se ha convertido en uno de los eventos culturales de concienciación más importantes del sector funerario, con el objetivo de ayudar a cada persona a recordar y honrar la memoria de quienes ya no están e ir más allá del servicio funerario más convencional. Esta edición reta a los artistas a reflejar en su arte, un mensaje visual que representen un refugio emocional y un recordatorio de que la soledad, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para el autodescubrimiento y la renovación personal.

Bases del Concurso

A partir del 16 de septiembre y hasta el 7 de octubre, cualquier participante mayor de 18 años podrá enviar sus propuestas creativas. De entre todos los bocetos enviados, la organización (profesionales de Enalta) siguiendo su libre criterio, seleccionará 8 artistas concursantes que serán los que participarán en la realización definitiva de las obras en tiempo real en el encuentro artístico que se celebrará en Bilbao y que tendrán la consideración de finalistas.

Un jurado compuesto por especialistas en el campo artístico y cultural puntuará cada trabajo, atendiendo a conceptos de plasticidad y positivismo del mensaje. Las obras podrán ser visitadas en el Palacio Euskalduna (Bilbao) y, posteriormente, la puntuación inicial del jurado pasará por una "votación popular".

De la selección final, un jurado galardonará a las tres mejores con premios en metálico que ascienden en total a 2.500 euros. El resultado del Concurso, es decir, la clasificación de los grafitis y los autores de estos se publicará entre el 21 y 23 de octubre en la página web de la Revista ADIÓS Cultural.

Enlace de descarga del cartel en alta calidad, las bases del concurso e imágenes de ediciones anteriores: https://bmemea.egnyte.com/fl/44c2Q0DVtA