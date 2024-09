Zucchetti Spain ayuda a las industrias a afrontar los retos de la era digital

El ERP, la herramienta clave para la digitalización de las empresas industriales El fabricante líder de soluciones IT muestra cómo abordar los desafíos de la transformación digital en su nueva guía, "Digitalización industrial. El papel del ERP especializado para potenciar la eficiencia en la industria".

Esta guía gratuita sitúa al ERP como eje de la digitalización de la industria, poniendo el foco en su integración con otras soluciones MES, RR. HH., de IoT, robótica... La globalización, el aumento de la competitividad, las transformaciones en la cadena de suministro, el encarecimiento de las materias primas o la necesidad de abordar un mejor control de los costes, son algunos de los principales problemas que enfrentan las industrias en España.

Con el fin de ayudarles a afrontar estos retos, Zucchetti Spain, fabricante de soluciones de gestión empresarial de referencia, lanza hoy la guía "Digitalización industrial. El papel del ERP especializado para potenciar la eficiencia en la industria".En ella analiza los puntos esenciales para digitalizar la industria a través de la implantación de un software ERP especializado, y pone el foco en el importante papel que desempeñan el Big Data y la automatización en los procesos industriales con soluciones desarrolladas con tecnología IoT.

El ERP especializado, el eje de la transformación industrial

Para abordar los retos actuales, las industrias necesitan incorporar nuevas tecnologías que favorezcan la eficiencia, permitan corregir errores y faciliten una mejor previsión de la demanda y un mejor control de los procesos. Zucchetti Spain ve en el ERP Industrial la herramienta estratégica para abordar el cambio, y así lo recoge en su nueva guía, disponible ya de forma gratuita en la web del fabricante de software:

"El ERP industrial es la columna vertebral sobre la que debe sustentarse el desarrollo de la estrategia de toda industria y su adaptación a la industria 4.0".

Este software especializado, en torno al que debe girar la transformación digital de la industria, es la base para lograr una gestión eficaz de las órdenes de fabricación, la planificación de procesos, la previsión de suministros y el control de la producción. Gracias a sus funcionalidades especializadas, las empresas industriales logran una mayor monitorización de lo que está ocurriendo en cada planta y una mayor integración con las áreas de gestión logística y almacén.

Pero no todos los software ERP son adecuados para una digitalización inteligente de la industria. Según indica Zucchetti Spain en su nueva guía didáctica, es necesario priorizar al máximo la flexibilidad y la capacidad de personalización del software, que permitirá a la industria desarrollar funcionalidades específicas para su gestión y control interno.

Las soluciones ERP para la industria más avanzadas, incluyen funcionalidades personalizablesque permiten controlar de manera precisa los diferentes procesos de producción

Este es el caso de Solmicro ERP Industrial de Zucchetti Spain, Premio al Mejor Software de Gestión Empresarial en 2023. Su amplia funcionalidad permite, entre otras cosas, automatizar el plan de aprovisionamiento, parametrizar la estrategia de almacén, controlar las órdenes de producción, organizar los trabajos en fábrica y visualizar la gráfica de las cargas.

Integración y un Partner Tecnológico, las claves del éxito

Otro elemento clave para a la hora de elegir un ERP para la industria es garantizar una adecuada integración con otras herramientas de software con las que trabaje la empresa -CRM, MES, software de RR. HH, e-Commerce…- compartiendo un registro único de datos, para alcanzar la máxima eficiencia.

Desde esta perspectiva, la guía sobre digitalización industrial plantea la importancia y la necesidad de contar con un Partner Tecnológico que brinde un ecosistema completo de soluciones flexibles, personalizables e integrables, con un ERP industrial como herramienta fundamental para la conexión de todos los sistemas. Zucchetti Spain, con profundo conocimiento del sector y su estrategia basada en la innovación y la vigilancia tecnológica constante, se erige como el socio perfecto para acompañar a la industria en su proceso de digitalización ahora, y en un futuro.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 2.000 millones de euros en 2023 (proforma), más de 700.000 clientes, 9.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con más de 35 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI nacional, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 22 millones de euros en 2023 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental y ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2023, "Premio Mejor Software de Gestión Empresarial" (XXIII Premios Byte TI); en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); y en 2021 "Premio Innovación en Desarrollo de Software" (Asociación Europea de Economía y Competitividad).