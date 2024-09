El Evento Project Managment Construcción PM ON 2024 será online para España y LATAM

Los próximos 16 y 17 de octubre, Editeca, la escuela de formación online especializada en Construcción, organiza PM On 2024, el congreso dirigido a profesionales de la gestión de proyectos de construcción. Este evento ofrecerá una visión innovadora sobre las últimas novedades tecnológicas y metodológicas en el panorama constructivo tanto en España como en Latinoamérica.

El sector de la construcción se enfrenta a una creciente demanda de herramientas y habilidades que permitan gestionar de forma eficiente proyectos cada vez más complejos. En este contexto, PM On 2024 se enfocará en abordar las innovaciones Contech y metodologías disruptivas como Lean Construction, elementos clave para lograr una construcción inteligente y ultraeficiente.

Con un enfoque en la innovación y la disrupción metodológica, PM On 2024 promete convertirse en un evento de referencia para todos aquellos que deseen estar a la vanguardia de la gestión de proyectos en el sector de la construcción, abriendo un espacio para el diálogo, la colaboración y el aprendizaje práctico.

Innovaciones y herramientas tecnológicas en la construcción Manuel Villanueva, Director del Máster en Construction Project Management de Editeca, presentará la ponencia sobre Contexto y situación actual de las necesidades del sector. El experto en Project Management analizará la creciente demanda de formación en herramientas y metodologías avanzadas que las empresas de construcción están solicitando para afrontar los desafíos de la industria:

"El Project Management Institute estima que se necesitarán unos 25 millones de project managers en los próximos años. Por eso, es crucial profesionalizar los conocimientos en gestión de proyectos, y el máster de Editeca está diseñado para afrontar este reto y aportar soluciones confiables".

Paco Gómez Escofet abordará el tema de la Innovación en Construcción, en una conferencia que mapeará el estado actual del sector en cuanto a avances tecnológicos y desarrollos innovadores que ya están siendo implementados por empresas nacionales e internacionales. Se analizarán las barreras y oportunidades para la incorporación de estas innovaciones en el día a día de la construcción.

Disrupción y liderazgo en Lean Construction José Luis Salvatierra dará una conferencia sobre el Liderazgo LEAN, donde se explorarán las habilidades y soft skills más valoradas por las grandes empresas para guiar la innovación en proyectos constructivos. Se discutirá el papel crucial que tiene la gestión eficiente y el liderazgo en el éxito de la implementación de Lean Construction.

César Felipe Valdez, José Luis Salvatierra, Manuel Villanueva y Rafael González del Castillo, CEO de Editeca, se unirán en un debate abierto con los asistentes para analizar casos reales y desafíos del sector en torno a Lean Construction y su evolución futura.

En palabras del equipo académico encargado del programa de Máster en Gestión de Proyectos de Construcción de Editeca (Construction Project Management):

"La demanda de profesionales especializados en Lean Construction ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Las empresas del sector de la construcción están cada vez más interesadas en optimizar sus procesos y reducir el desperdicio, tanto en tiempo como en recursos. Lean Construction ofrece justamente eso: una metodología que permite maximizar la eficiencia en cada fase del proyecto. Actualmente, las grandes constructoras y desarrolladoras están buscando activamente profesionales con formación en Lean, ya que esta filosofía de trabajo no solo mejora los márgenes de rentabilidad, sino que también contribuye a la sostenibilidad y al cumplimiento de plazos de entrega más estrictos. En un mercado tan competitivo y con proyectos cada vez más complejos, contar con especialistas en Lean Construction ya no es una ventaja, es una necesidad".