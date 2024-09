Nicolas André de Vip District, 'Nuestros clientes reducen hasta un 18 % la rotación de su personal'

Las cifras de empleo de Eurostat del tercer trimestre del año constatan una realidad cada vez más presente para las empresas españolas: la creciente rotación laboral de sus trabajadores. En España un 6% empleados ha comenzado un nuevo trabajo en los últimos tres meses y un 5,5% ha dejado su empleo en este periodo; ambas cifras sitúan al país a la cabeza del ranking de estados europeos en entradas y salidas de trabajadores por trimestre y reflejan la inestabilidad del mercado laboral español.

Para Nicolás André, Director de Soluciones de RRHH de la empresa de engagement de empleados Vip District, la alta rotación es una cuestión que cada vez preocupa más a las empresas españolas: “Se estima que los costes asociados a la rotación de trabajadores se mueven entre el 80% y el 200% salario anual de cada trabajador que deja la empresa, dependiendo de su grado de capacidad y especialidad”. La consultora internacional Gallup realiza sondeos periódicos sobre el mercado laboral estadounidense que confirman el nivel creciente de rotación de empleados también en el país norteamericano y los porcentajes citados para establecer el coste anual de este fenómeno.

Desde Vip District explican que el cálculo económico de la rotación de empleados comprende el importe anual estimado por su sustitución incluyendo todos los costes de su marcha: posibles indemnizaciones, prestaciones por desempleo, búsqueda de sustitutos, el esfuerzo realizado por el departamento de RR.HH. (anuncio de las vacantes, entrevistas, pruebas, formación, etc.) y también las repercusiones en otros aspectos intangibles como la moral del equipo, la calidad del servicio o el aumento de la carga de trabajo. La web de Vip District cuenta con una calculadora online que permite a las empresas conocer el coste estimado de la rotación de trabajadores en sus organizaciones a partir del número de empleados, el salario medio anual y el índice de rotación de su plantilla.

Este fenómeno de rotación creciente, conocido como la “Gran Renuncia” o “Gran Dimisión” y que comenzó a constatarse en la economía de Estados Unidos tras el parón del empleo producido por la pandemia del Covid19 es para Nicolas André “una tendencia que ha llegado para quedarse, también en Europa, y las empresas tienen que ser capaces, no solo de atraer talento, sino también de retenerlo para mejorar su competitividad y asegurar su futura sostenibilidad. La escasez de talento añadida a la volatilidad de los empleados es un reto que hay que afrontar de forma proactiva”.

El experto de Vip District señala que más allá de cuestiones relacionadas con las condiciones básicas como salario, horario y cercanía al lugar de trabajo, la satisfacción profesional de un empleado depende de otros muchos factores como la existencia de una buena comunicación interna, beneficios corporativos, o reconocimiento por parte de sus managers y su empresa. Nicolas André explica que existen muchos factores que mejoran el sentido de pertenencia de los trabajadores a su organización y pueden reducir la rotación de personal en las empresas: “nuestros clientes reducen hasta un 18% la rotación de su personal gracias al uso de las distintas herramientas de la plataforma de engagement de empleados de Vip District”.

Nicolas André señala que la comunicación interna, de la empresa hacia sus empleados, preocupa cada vez a las empresas de todos los tamaños y que muchas de ellas demandan soluciones “All in One” que les permitan gestionar desde un solo punto las distintas iniciativas que ponen en marcha para mejorar el sentido de pertenencia de sus empleados. Algunas de estas acciones tienen que ver con beneficios financieros como los programas de descuentos en compras, planes de incentivos y reconocimientos para mejorar la productividad, participación en actividades de teambuilding, planes de formación continua, etc.

Sobre Vip District

Vip District es la empresa líder en soluciones digitales para el engagement de empleados. Ofrece una plataforma all-in-one que combina soluciones digitales innovadoras para establecer una comunicación inteligente entre trabajadores y empresas que mejora el compromiso y sentimiento de pertenencia a la organización. Cuenta con programas de descuentos exclusivos para empleados contribuyendo a su bienestar financiero, planes de reconocimientos corporativos, herramientas de gestión de la comunicación interna y la formación de empleados, así como soluciones de marketing relacional para la captación y fidelización de clientes.

Vip District trabaja con más de 3000 empresas y más de 7 millones de usuarios activos en Europa. Cuenta con oficinas en España, Italia, Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos.