Tajamar ofrece la oportunidad de aprender el desarrollo profesional de inteligencia artificial

La empleabilidad y la ética han centrado el pasado 20 de septiembre el kick off del primer máster presencial en Inteligencia Artificial (IA) de 950 horas presenciales, organizado por Tajamar con la colaboración de Microsoft, y que está financiado al 100% por la Fundación Alfonso Martín Escudero (FAME). La directora general de Formación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Marín, presidió el kick off.

De hecho, ella lanzó un reto a los alumnos: “En la Comunidad de Madrid tenemos necesidad de agilizar el proceso para conectar de forma directa y rápida una gran oferta de empleos vacantes con el talento humano. Os emplazo a crear un algoritmo que nos ayude a hacerlo posible; con este máster seréis capaces”.

La importancia de la ética en la IA La responsable de Formación y Empleabilidad de Microsoft, Lydia Mora, también intervino y puso el foco “en que a través de la tecnología podemos y debemos mejorar la sociedad, pero eso debe tener en cuenta la ética para orientar correctamente el trabajo con la IA”. Por eso se ha elegido Tajamar, una institución comprometida con la ética, como partner en este máster.

El director de Tajamar, Alfonso Hernando, recordó que “al hablar de tecnología la persona siempre debe estar en el centro” y animó a los alumnos a formarse muy bien para influir en este sector. De una manera u otra, tanto Mercedes como Lydia insistieron a los alumnos para que “aprovechéis esta oportunidad, porque una carrera profesional se forja a través de las oportunidades que nos llegan”.

Contenidos y perfil de salida del máster El cuadro de profesores explicó el contenido del máster, que abarca cuatro áreas: Transformación Digital, Big Data (ingestión de datos, Bases de Datos SQL y no SQL, limpieza del dato y Business Intelligence), Inteligencia artificial generativa (la ciencia del PROMPT, API y Grounding) e Inteligencia artificial tradicional (análisis explicativo, predictivo y prescriptivo, tratamiento de textos y de imágenes).

El perfil de salida de este máster en IA es novedoso: Data valuing engineer. “Se trata de un perfil “con capacidad para entender el negocio (Data Scientist) y programar la solución al reto planteado (Data Engineer)”, señala también José Antonio Ureta, coordinador del programa. Cabe destacar, que el máster lo cursarán 25 alumnos procedentes de grados superiores de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).