Un segmento de mercado con potencial de crecimiento: rodamientos y soluciones de accionamiento para automatizar la producción

La nueva serie de rodamientos YRTA para ejes giratorios se ha desarrollado específicamente para la automatización de la producción. La integración del dentado recto en los rodamientos para ejes giratorios ahorra espacio constructivo y costes. El motor torque RIB de Schaeffler permite acortar al máximo los tiempos de ciclo en una máquina indexadora rotativa de Strama-MPS Los expertos de la industria metalúrgica volvieron a reunirse durante cinco días con ocasión de la feria AMB 2024 de Stuttgart (Alemania). Bajo el lema "Innovation across every axis" (innovación en todos los ejes), Schaeffler presentó sus últimas innovaciones para el sector de las máquinas-herramienta y ofrecerá respuestas a las numerosas tendencias en el ámbito del corte de metales.

Una nueva serie de rodamientos para ejes giratorios en la automatización

Más de la mitad de los centros de mecanizado se encargan con soluciones de automatización. En general, los rodamientos utilizados en los ejes lineales y giratorios de estas máquinas son los mismos que los montados en la zona de mecanizado. Los requisitos que deben cumplir los rodamientos de estos "sistemas de manipulación", en términos de velocidad, carga y precisión, suelen ser menos exigentes que los del área de mecanizado, con lo que se abren posibilidades de optimización. Basandose en las series contrastadas de ejes giratorios YRTC, YRTS, ZKLDF, OZU y XSU, Schaeffler implementará en el mercado una nueva serie de rodamientos para ejes giratorios, que se ha desarrollado específicamente para las soluciones de automatización en el entorno de las máquinas-herramienta.

"Nuestro objetivo consiste en encontrar una solución óptima a las prioridades contrapuestas de función y costes", ha dicho Christian Straub, Manager Sector Development Industrial Automation. Las nuevas series de rodamientos para ejes giratorios YRTA y YRTAG marcan el inicio de esta campaña de productos. Tienen las mismas medidas externas que la serie YRTC. Se han reducido ligeramente tanto la precisión de salto radial como el límite de velocidad en comparación con los rodamientos YRTC. Como característica nueva, los rodamientos para ejes giratorios de la serie YRTAG combinan el rodamiento con el dentado recto del reductor del cliente. Esta integración funcional ahorra a los clientes los gastos relacionados con la alineación de un dentado por separado y reduce considerablemente el espacio y los costes del montaje.

Ampliación del portafolio de motores lineales

Los motores lineales de la serie L7 no solo suponen una ampliación de la gama, sino también una innovación tecnológica. Estos motores lineales se han desarrollado para máquinas-herramienta de alta precisión con importantes fuerzas máximas de hasta 24.313 N. Aunque ya están disponibles, en el mercado, motores con características optimizadas de fuerza máxima o pérdida de potencia, los motores lineales L7 combinan ambas ventajas. Ofrecen una capacidad de aceleración extraordinaria, al tiempo que se calientan en menor medida. Como consecuencia, se pueden reducir los tiempos de ciclo, y las elevadas reservas de energía garantizan una gran precisión en el contorno de la pieza.

Accionamiento directo en una máquina indexadora rotativa de Strama-MPS

La empresa Strama-MPS de Straubing, uno de los diez mayores fabricantes de maquinaria especial de Alemania, ha desarrollado la serie RT e-cam, una nueva generación de máquinas indexadoras rotativas que requieren un espacio de colocación mínimo y permiten acceder con mucha facilidad a toda la tecnología y las herramientas. El motor torque RIB de Schaeffler desplaza una estación la mesa giratoria, que tiene más de 1,5 metros de diámetro y hasta 18 dispositivos de sujeción, en un tiempo de ciclo inferior a 0,25 segundos. Para lograrlo, los ingenieros han adaptado con precisión los devanados de la bobina del motor torque RIB a esta aplicación y han diseñado el sistema de refrigeración colaborando con el equipo de desarrolladores de Strama-MPS. La mesa indexadora rotativa altamente dinámica está equipada con un rodamiento YRTC de Schaeffler y alcanza una precisión de posicionamiento de ±3 mm gracias a la rígidez de la construcciónen su conjunto.

Potencial de crecimiento mediante la automatización

Con rodamientos desarrollados específicamente para la automatización en el entorno de las máquinas-herramienta, Schaeffler ha abierto un nuevo segmento de mercado, al tiempo que sienta las bases para un mayor crecimiento. Actualmente, la empresa ya desarrolla otras series para la automatización de la producción, a fin de cubrir la gama más amplia posible de soluciones de automatización y estar a la altura del lema "Innovation across every axis" en el futuro.