La ciudad de Nueva York es famosa por su diversidad cultural y gastronómica, que es reflejo de la variedad de tradiciones culinarias llevadas por personas de todas partes del mundo. Así, más allá de la popular hamburguesa, la cocina de la ciudad tiene mucho que mostrar en la escena culinaria a escala mundial. Por ejemplo, la moda neoyorkina del New York Crush, una conocida hamburguesería en la ciudad de Madrid, amplía su carta de platos con deliciosas pizzas inspiradas en la gastronomía llevada por los inmigrantes italianos a la zona conocida como Little Italy en la Gran Manzana.

New York Crush amplía su oferta de platos New York Crush es una hamburguesería ubicada en el barrio de La Latina, en pleno corazón de la capital española, que posee un menú variado de smash burger elaborado con ingredientes de primera calidad para deleitar a los comensales de este popular plato.

Con este propósito, los cocineros del New York Crush buscan hacer de la comida rápida un ritual gastronómico auténtico, a través de 5 propuestas de hamburguesas preparadas con carne de ternera madurada al carbón sin procesados, pan de patatas y variedad de ingredientes extras, lo que les da un toque característico en cuanto a textura y matices de sabores.

Pero de ahora en adelante, a la moda neoyorkina del New York Crush se le suma una atractiva oferta de pizzas estilo Little Italy, para promover entre los comensales madrileños, este plato proveniente de la Gran Manzana.

Pizzas estilo Little Italy en el corazón de Madrid Lo que hoy se conoce como pizza estilo Little Italy fue introducida en la gastronomía neoyorquina por los inmigrantes italianos que alrededor de 1900 llegaron a la Gran Manzana. Rápidamente, este plato ganó popularidad entre los habitantes de la ciudad por sus grandes porciones y variedad de ingredientes, lo que las convertía en una opción práctica y completa de comida que las personas podían llevar a su trabajo.

Ahora estas pizzas llegan para conquistar los paladares españoles, sumándose a la moda neoyorkina del New York Crush y posicionándose dentro de las preferencias culinarias de los habitantes de la ciudad de Madrid.