Nuevo módulo de abonado PMP 450v 2x2 de Cambium Networks que opera en 5 GHz y 6 GHz

Gracias a su sólido rendimiento, sus opciones de despliegue flexibles y sus completas capacidades de gestión, el PMP 450V 2x2 establece un nuevo estándar para los operadores de redes que buscan mejorar sus ofertas de servicios y ampliar la capacidad de la red Cambium Networks ha incorporado a su amplia cartera de soluciones de red el nuevo Módulo de Abonado PMP 450v 2x2, que ofrece un rendimiento superior, con un caudal máximo de más de 600 Mbps operando en 5 GHz o 6 GHz en una única plataforma.

El nuevo módulo está diseñado para satisfacer la creciente demanda de soluciones de red flexibles y de alta capacidad, especialmente en entornos con restricciones de capacidad y espectro saturado.

Entre sus principales características y ventajas destacan su alto rendimiento,capaz de ofrecer más de 600 Mbps, lo que garantiza una conectividad de alta velocidad para una amplia gama de aplicaciones; su amplio ancho de banda de canal, que admite hasta 80 MHz de ancho de banda de canal ocupado, lo que permite aumentar la velocidad de transferencia de datos y una arquitectura de portadora que incluye dos portadoras de componentes para maximizar la capacidad y la cobertura, pero reduciendo las interferencias.

Además, destaca por su flexibilidad del espectro, al operar en todo el espectro de 5-7 GHz, lo que proporciona una mayor flexibilidad de despliegue; una arquitectura flexible, construida sobre una arquitectura basada en FPGA altamente flexible, que permite actualizaciones y personalizaciones sencillas; una integración de gestión enriquecida, que se integra con el sistema de gestión cnMaestro™ de Cambium Networks, ofreciendo capacidades completas de supervisión y gestión; y una fiabilidad probada en campo, basada en décadas de experiencia en el diseño de RF para exteriores, componentes homologados para exteriores y una base instalada de más de 1,2 millones de radios de la plataforma PMP 450.

Certificación e impacto en la industria

La introducción del módulo de abonado PMP 450v 2x2 pone de manifiesto el compromiso de Cambium Networks con el avance de la tecnología inalámbrica de banda ancha. Con su sólido rendimiento, opciones de despliegue flexibles y completas capacidades de gestión, el PMP 450V 2x2 establece un nuevo estándar para los operadores de redes que buscan mejorar sus ofertas de servicios y ampliar la capacidad de la red.

"El Módulo de Abonado PMP 450v 2x2 confirma nuestra dedicación a la innovación y la excelencia en soluciones de conectividad", señala Morgan Kurk, Presidente y CEO de Cambium Networks. "Este nuevo módulo permitirá a los operadores de red maximizar sus recursos de espectro manteniendo un rendimiento y una fiabilidad excepcionales."

Coordinación automática de frecuencias: simplificada y sin costes adicionales

Los equipos de Cambium Networks pueden operar en 850 MHz de la banda espectral de 6 GHz asignada por la FCC y en 950 MHz asignada por las autoridades canadienses. Cambium Networks colabora estrechamente con Qualcomm Technologies y aprovecha su paquete llave en mano de coordinación automatizada de frecuencias. Cambium Networks hace que el proceso de AFC sea transparente para el proveedor de servicios. Con la interfaz AFC integrada en la radio, el proveedor de servicios puede utilizar fácilmente el servicio AFC sin costes adicionales ni complicaciones.

Herramienta de disponibilidad de espectro en 6 GHz

El espectro sin licencia de 6 GHz en Estados Unidos y Canadá requiere que cada radio se conecte al servicio AFC. Esta interfaz se incluye en cada radio de 6 GHz e informa de los canales disponibles en la ubicación en la que está desplegada la radio. Cambium ofrece varias opciones para que un operador obtenga información sobre la disponibilidad de canales incluso antes de comprar el equipo de radio. LINKPlanner o la herramienta independiente de Cambium Herramienta de disponibilidad del espectro de 6 GHz devolverá información sobre las frecuencias y los límites de potencia disponibles en cualquier ubicación que elija el operador. Simplemente seleccionando la ubicación en la que se pretende desplegar 6 GHz, la herramienta responde con la disponibilidad de canal y nivel de potencia que se podría ver al desplegar la radio en esa ubicación.

ONE Network para proveedores de servicios

ONE Network de Cambium proporciona una cartera completa de infraestructura de red junto con la gestión de panel único cnMaestro X para toda la red que permite a las empresas y a los operadores proveedores de servicios simplificar las operaciones con una red convergente segura. Con una visión completa desde el borde hasta la nube, los operadores de red pueden gestionar fácilmente ONE network fabric de múltiples tipos de tecnologías desde una ubicación central.