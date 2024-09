Lola Valverde Conesa construye un puente entre lo cotidiano y lo espiritual a través de su libro, ‘Cuaderno de luces’.

CÍRCULO ROJO.- Lola Valverde Conesa lleva escribiendo podría decirse que desde siempre. Como ella misma expresa, ‘Cuaderno de luces’ “construye un puente entre lo cotidiano, lo real y aquello que llamamos mágico o espiritual. Las palabras, la poesía y la música son una revelación, una auténtica terapia, una manera de mirar y sentir el mundo y de meditar. Esto no es nuevo, pero no dejo de sentirme sorprendida y animada por ello, como escritora y como lectora”.

Publicada esta obra en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “belleza, musicalidad, disfrute”. “Ojalá la lectura de estos versos abra ese pequeño espacio donde el tiempo se detiene y donde lo cotidiano, lo hermoso y hasta lo difícil se convierten en algo más, algo que las palabras apenas expresan”.

Lola reconoce haberse inspirado en la propia vida: “las emociones, las alegrías, las dificultades, la compañía y la soledad… El mundo que apreciamos cuando llevamos, por unos instantes, las gafas del Amor con mayúsculas y, a su vez, cuando observamos y reconocemos nuestra sombra. Me anima a escribir la necesidad y el deseo de hablar y comunicar, conmigo misma y con los demás”, añade.

SINOPSIS

Cuaderno de luces nace de revelaciones, silencios y palabras que enmarcan lo cotidiano, lo conocido, el viaje, lo que intuimos en la vigilia y en los sueños. Habitan estas páginas la vida y la muerte, la luz y la sombra que traducen el mundo.

La amistad, la emoción, el recuerdo de un paisaje, una música, una tarde de encierro, las voces del silencio. Ellos inspiran estos versos que, como el mar en su oleaje, son testigo sin tiempo de la tormenta y de la calma.

Se trata de un grupo de poemas diversos, enlazados por su cadencia y por una misma llamada, la llamada a contemplar y a respirar la Vida.

Este libro contiene, como un tesoro, el deseo y la alegría de compartir un don, ese gozo de habitar y de cantar la poesía, junto al compromiso - humilde, sincero y emocionado - con el lector, que recrea y revive sus notas.

AUTORA

Lola Valverde Conesa (Cartagena 1966) compagina su dedicación a la escritura con su labor como profesora de Educación Secundaria en su ciudad natal.

Su afición por las palabras comienza en su adolescencia y crece en su juventud. Pero es en la madurez cuando redescubre con más intensidad la composición poética como llave hacia el interior y como encuentro con lo trascendente. Son voces y silencios que atiende y cultiva, con la humilde, pero arraigada convicción del preciado don que se nos ofrece al transcribir un poema, feliz en cada valiosa ocasión de compartirlo.

Participa en certámenes literarios de su ciudad en la modalidad de poesía: segundo premio VI Certamen Literario UNED; Cartagena, junio de 2014. Primer premio en ambos, VII Certamen Literario UNED; Cartagena, abril de 2016. VIII Certamen Literario UNED; Cartagena, marzo de 2017.

Publica en la revista editada por su instituto, Jiménez de la Espada, Déjala que caiga (mayo de 2012 y mayo de 2013) y en la revista literaria, editada en su ciudad, El vuelo del flamenco (junio de 2018). Crea un blog de poesía en junio de 2023.