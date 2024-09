Servicedoor Formación, centro de referencia para la acreditación de competencias profesionales en España

Las acreditaciones de competencias son procedimientos orientados a reconocer, evaluar y acreditar unidades de competencia profesional adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.

Esta acción permite a quienes poseen experiencia laboral demostrable o alguna formación no formal o informal, obtener una acreditación oficial, facilitando la posibilidad de completar estudios conducentes a la obtención de un título o certificados profesionales.

Al respecto, Servicedoor Formación se distingue como uno de los principales centros registrados para impartir certificados profesionales y programas formativos en España. Este espacio se caracteriza por contar con una amplia lista de acreditaciones y cursos, ofreciendo una metodología de enseñanza práctica y flexible.

Proceso de acreditación por competencias profesionales En la actualidad, las personas que cuenten con experiencia laboral en un área determinada, pero que no poseen acreditación oficial, pueden obtenerla a través del procedimiento de acreditación por competencias profesionales. Esta acción otorga una acreditación oficial después de un proceso de evaluación de las competencias profesionales. En ese sentido, el Real Decreto 1224/2009 establece un procedimiento único, tanto a nivel educativo como laboral para la evaluación y acreditación de competencias adquiridas. Asimismo, el objetivo de este proceso se orienta principalmente a evaluar las competencias que poseen las personas. Esto a través de procedimientos y metodologías comunes, que garanticen la validez, objetividad y rigor técnico de la evaluación. El procedimiento también busca acreditar oficialmente las competencias profesionales, así como facilitar el aprendizaje y el incremento de su cualificación profesional. En general, los requisitos para una acreditación se centran en la nacionalidad española, así como otros criterios relacionados con el nivel de competencia que se desea acreditar.

Centro de formación acreditado por el SEPE En Madrid, Servicedoor Formación destaca como un centro de formación de referencia para quienes buscan acreditar su experiencia laboral. Registrado por la Comunidad de Madrid para impartir especialidades formativas en el ámbito profesional para el empleo, este espacio se distingue por contar con una amplia selección de cursos y acreditaciones.

En cuanto a los cursos de formación propia, Servicedoor Formación ofrece la posibilidad de formarse como técnico auxiliar de puertas automáticas o como especialista en instalación y mantenimiento de puertas automáticas.

En el ámbito de acreditaciones, el centro dispone de múltiples opciones que van desde docencia de la formación profesional, hasta limpieza de superficies, organización del transporte y distribución, gestión ambiental, información juvenil, entre muchas otras áreas.

Uno de los aspectos distintivos de este centro de formación es que muchos de sus cursos se ofrecen de manera gratuita, facilitando de esta manera el acceso a una acreditación y formación profesional de la mano de un personal altamente cualificado.

Desde la página web de Servicedoor Formación es posible visualizar en detalle cada uno de los cursos y acreditaciones disponibles, así como la información de acceso a cada programa.