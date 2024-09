Hoteles que enamoran de norte a sur

Terminó el verano, pero no los viajes. España no cierra en septiembre y sigue acogiendo visitantes que, junto con los turistas nacionales, siguen llenando destinos de interior y costa, ya que apuestan por disfrutar de lugares sin masificar. Un buen destino se elige basándose en un buen hotel y Grupo RV EDIPRESS, Agencia de comunicación especializada en turismo, revela los establecimientos que más van a sorprender de cara al otoño.

El norte nunca decepciona. Vitoria-Gasteiz en otoño es una maravilla. Una ciudad verde con un casco histórico fantásticamente conservado, donde poder disfrutar de una gastronomía de autor. Todos los planes que se pueden hacer en la capital vasca tienen que terminar en el Gran Hotel Lakua de Vitoria, el único cinco estrellas de la ciudad. El hotel está preparado para garantizar un descanso sin igual. Sin duda, su spa y su buffet de desayuno hará que el cliente no quiera irse en una buena temporada.

El placer de perderse por el Pirineo en otoño. Los amantes de la montaña disfrutan de esta época del año como ninguna otra. Para su buena fortuna, cuentan con un hotel de cuento, escondido en pleno Pirineo Catalán. Solo se puede acceder a él mediante un tren cremallera, que los conducirán al Vall de Núria, un verdadero oasis para descansar a la vez que se practica senderismo, barranquismo, ciclismo, y, si nieva pronto, también esquí. El Hotel Vall de Núria es la opción de los que no pueden desconectar si no es en plena naturaleza.

Madrid no descansa nunca. La cantidad de actividades, experiencias y planes que ofrece la capital de España es abrumadora. Lo es tanto, que conviene elegir un hotel que esté cerca de todo, pero a la vez, lo suficientemente alejado del barullo y ritmo de vida frenético madrileño. Ese hotel existe y se llama Madrid Marriott Auditorium. Ubicado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto, es uno de los mayores hoteles de Europa. Está preparado para atender las necesidades del cliente más exigente, ofreciendo unos altos estándares de comodidad y servicio.

Magia y encanto en Sevilla. La capital de Andalucía sorprende en cualquier época, pero estos meses se convierte en un destino apetecible no solo por sus suaves temperaturas, sino porque sus calles tienen un colorido característico y la vida de sus bares y restaurantes animan a quienes los visitan a volver siempre. Para no fallar en una escapada otoñal es imprescindible apostar por el Hotel América o el Hotel Derby. Su ubicación privilegiada y sus cómodas instalaciones son un reclamo para visitantes de dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Costa de la Luz, un rincón para volver. Huelva presume de ser la provincia con más horas de luz solar de España. Se le suman arenales de fina arena blanca por los que pasear durante horas; una gastronomía con algunos de los mejores productos de la región; y el trato cálido y cercano de una gente espléndida. En Islantilla espera el Puerto Antilla Grand Hotel, un resort pensado y diseñado para las familias. Una oportunidad única de dedicarles tiempo a los más pequeños de la casa sin renunciar al confort para los mayores. Quienes buscan un hotel que refleje la pura esencia andalusí, suelen decantarse por Vila Galé Isla Canela. Con su apariencia exterior que recuerda a un palacio árabe, este hotel propone un viaje en el tiempo, sin descuidar los pequeños detalles y siempre atendidos por un personal cercano y cálido.