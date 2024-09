Hada Labo Tokyo presenta en Madrid sus fórmulas originales japonesas de belleza: 'Ideal, sencilla y confiable'

Hada Labo Tokyo, marca líder en hidratación y cuidado de la piel en Japón, ha presentado en la perfumería Primor de Gran Vía, 39 (Madrid) sus líneas Moisturizing, Anti-aging, Regenerating, Glow, Men y Sun para dar a conocer de manera oficial en el mercado español una filosofía de estilo de vida que hace especial hincapié en la simplicidad del cuidado de la piel La filosofía de belleza japonesa de Hada Labo Tokyo se fundamenta en la idea de que los cosméticos deben actuar en armonía con la piel. El nombre de la marca, resultado de la unión de "Hada" y "Labo" (en japonés, "Piel" y "Laboratorio", respectivamente) hace referencia a una filosofía que desarrolla sus cosméticos bajo el lema 'DAR A LA PIEL LO QUE NECESITA; NO DARLE NADA SUPERFLUO' y tres principios básicos: 'IDEAL, SENCILLA Y CONFIABLE'. Esta apuesta por la simplicidad en el cuidado de la piel se traduce en listas de ingredientes representativas de la limpieza y el minimalismo típicamente japoneses, que funcionan como garantías de seguridad y del cumplimiento con el compromiso de una piel sana y cuidada. Todos los colorantes y fragancias innecesarias son eliminadas para que únicamente permanezcan los ingredientes más puros, beneficiosos y eficaces. En resumen: la piel recibe solo lo mejor, nada más.

Inspirada en esta creencia, Hada Labo Tokyo ha presentado varias líneas de productos, cada una diseñada para darle a la piel todo lo que necesita: MOISTURIZING, ANTI-AGING, REGENERATING, GLOW, MEN, SUN, a la venta en exclusiva en Primor. Tanto si está deshidratada, como para resolver la preocupación por la luminosidad o si se quieren paliar los signos de envejecimiento, Hada Labo Tokyo tiene soluciones para todo tipo de pieles, afecciones y preocupaciones.

Para garantizar que los productos de la marca hagan efecto correctamente, Hada Labo Tokyo ha desarrollado una técnica propia especialmente recomendada para su aplicación llamada 4 STEP SKIN CARE: una rutina de 4 sencillos pasos (LIMPIEZA, HIDRATACIÓN, RETENCIÓN y CUIDADO INTEGRAL) que Tatiana Gallardo, especialista en skincare de Hada Labo Tokyo, se ha encargado de impartir a los asistentes a la presentación:

Uno de los principales activos de Hada Labo Tokyo es que todos sus cosméticos se fabrican de acuerdo con fórmulas originales japonesas. El objetivo es lograr productos muy ligeros, de rápida absorción y perfectos para una aplicación al estilo japonés: "capa sobre capa", a través de fórmulas en gel a base de agua que incluso se pueden utilizar durante el día, sobre el maquillaje. El mejor ejemplo se encuentra en el denominado efecto MOCHI-MOCHI, nombre japonés de la característica excepcional de los cosméticos Hada Labo Tokyo, que hace que la palma de la mano se adhiera ligeramente a la piel al aplicar la preparación y proporciona a la piel una hidratación y jugosidad únicas.

Otro rasgo que diferencia a los productos de Hada Labo Tokyo es su capacidad para mantener altos niveles de hidratación durante muchas horas. Es lo que se denomina efecto LOCK-in-MOIST. Las investigaciones han demostrado que el gel de hidratación intensa de la línea Hada Labo Tokyo MOISTURIZING retiene la hidratación en la piel durante mucho más tiempo que otros productos. Mientras que en el caso de Hada Labo Tokyo la caída de los niveles de hidratación en la piel medida ocho horas después de la aplicación fue inferior al 10%, los niveles en el resto de productos se redujeron casi a la mitad, con pérdidas de hasta un 70% en algunos casos. Así ha quedado demostrado también en los diagnósticos de hidratación de la piel que se han practicado durante la presentación, a partir de los cuales se ha definido una rutina de cuidado facial totalmente personalizada para cada caso.

Hada Labo Tokyo es una mezcla de tecnología cosmética de vanguardia y un ingrediente único creado en 2004 por los laboratorios farmacéuticos y cosméticos de Rohto Pharmaceuticals Japan: el SUPER HYALURONIC ACIDTM, una combinación única y poderosa de tres tipos de moléculas de ácido hialurónico, diseñadas para restaurar y fortalecer la capacidad de hidratación natural de la piel y las cualidades de juventud.

El primer tipo de ácido utilizado en los cosméticos Hada Labo Tokyo es el ÁCIDO HIALURÓNICO PLUS (HA+) de cadena corta. El diminuto tamaño de sus moléculas le permite penetrar profundamente en la piel, donde atrae el agua para proporcionar el doble de hidratación que el ácido hialurónico normal. El efecto es una mejora visible en el estado de la piel, que se vuelve más suave y firme y, en consecuencia, tiene un aspecto más joven.

A continuación, se encuentra el ÁCIDO HIALURÓNICO MICRO (MICRO HA), formado por cadenas de disacáridos más largas. Este agente hidratante penetra en el interior de la piel y retiene el agua para rellenarla desde el interior. Proporciona hidratación a las diferentes capas de la piel y alisa visiblemente su superficie.

El último componente es el ÁCIDO HIALURÓNICO MACRO (MACRO HA) de cadena larga, que forma una matriz hialurónica en la superficie de la piel, impidiendo que el agua se evapore. Esta nueva tendencia en hidratación se llama LOCK-in-MOIST, ya que permite bloquear literalmente los suministros de humedad dentro de la piel.

RETINOL : vitamina A en su forma más pura. El retinol es un ingrediente valioso que estimula los procesos de regeneración de la piel para contrarrestar activamente su envejecimiento. Cuando se usa regularmente, ayuda a suavizar la epidermis y reducir la aparición de arrugas. Puede encontrar retinol en los cosméticos de la línea Hada Labo Tokyo ANTI-AGING (para pieles de más de 40 años).

COLÁGENO : una proteína fundamental del tejido conectivo. El colágeno puede compararse con un andamiaje que sostiene la piel. Con la edad, su cantidad en la piel disminuye, lo que da como resultado la pérdida de firmeza y la formación de arrugas. El colágeno en los productos cosméticos ayuda a restaurar la elasticidad, la resistencia, la firmeza y la humedad. Este ingrediente se puede encontrar en los cosméticos de la línea Hada Labo Tokyo ANTI-AGING (para pieles de más de 40 años).

TETRAPEPTIDE-5 : un complejo patentado de cuatro aminoácidos desarrollado por Rohto Pharmaceuticals Japan. Proporciona un poderoso efecto rejuvenecedor, disminuyendo todos los signos del envejecimiento de la piel. Estimula la producción de colágeno tipo 1, elastina y ácido hialurónico en la piel, para que luzca renovada, reafirmada y rellena. Este ingrediente se puede encontrar en una selección de cosméticos de la línea Hada Labo Tokyo ANTI-AGING (para pieles de más de 40 años).

RESVERATROL EX : un flavonoide natural presente en frutas y productos de frutas, principalmente en el vino tinto. Es un potente antioxidante que elimina los radicales libres de la piel. El resveratrol ayuda a reducir las arrugas, mejora el tono de la piel, aumenta la vida útil de las células cutáneas y activa las funciones protectoras naturales de la piel. Este ingrediente se puede encontrar en una selección de cosméticos de la línea Hada Labo Tokyo ANTI-AGING (para pieles de más de 40 años).

EXTRACTO DE ÁRBOL DE SEDA : tiene propiedades reafirmantes, rejuvenecedoras y antiarrugas. Es muy suave y muy bien tolerado por la piel sensible alrededor de los ojos, pero es extraordinariamente eficaz para atenuar y suavizar las arrugas y eliminar las ojeras alrededor de los ojos. El extracto de árbol de seda fortalece la estructura de la piel y aumenta su capacidad de contracción, ayudando a levantar el párpado superior y a suavizar notablemente las patas de gallo. También reduce la concentración de exceso de pigmento en la piel, ayudando a eliminar las ojeras y reducir la hinchazón en el párpado inferior. Este ingrediente se puede encontrar en la crema de ojos antifatiga suavizante de día y noche de la línea Hada Labo Tokyo MOISTURIZING.

CAFEÍNA: estimula la microcirculación en la piel, eliminando las ojeras y las bolsas debajo de los ojos. También suaviza las imperfecciones de la piel y contrarresta eficazmente la formación de arrugas. Este ingrediente se puede encontrar en la crema de ojos antifatiga suavizante de día y noche de la línea Hada Labo Tokyo MOISTURIZING. Sobre Hada Labo Tokyo:

Hada Labo Tokyo fue fundada en 2004 en los modernos laboratorios Rohto Pharmaceuticals Japan, con más de 100 años de experiencia en el desarrollo de productos farmacéuticos y cosméticos. La compañía es conocida por su investigación avanzada, el alto nivel de calidad y seguridad de sus productos y el grado satisfacción de los clientes.

Durante los últimos años, Hada Labo Tokyo se ha convertido en la marca de cosméticos para el cuidado facial más vendida en Japón en varias categorías de producto y se ha posicionado como una marca global que ha logrado el éxito en cerca de 20 países de todo el mundo.

Todos los cosméticos Hada Labo Tokyo se elaboran con fórmulas japonesas originales. En Japón y el resto de Asia, la marca opera bajo el nombre Hada Labo, mientras en Europa, Estados Unidos y Australia, se ha añadido la palabra "Tokyo" al nombre de la marca para enfatizar sus raíces japonesas.