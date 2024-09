Julio Iglesias: el eterno ídolo de la música romántica cumple 81 años

Este 23 de septiembre de 2024, Julio Iglesias celebra su 81 cumpleaños. Un nombre que ha resonado durante generaciones en la música y la cultura popular, su influencia es innegable tanto en España como en el resto del mundo. Con una carrera que abarca más de cincuenta años, Iglesias ha conseguido lo que pocos artistas logran: ser un referente a nivel internacional, y a sus 81 años, su música sigue cautivando a millones de personas.





Los inicios de una leyenda

Nacido en Madrid en 1943, Julio José Iglesias de la Cueva no tenía la música como su primer destino. Su pasión inicial fue el fútbol, y llegó a jugar como portero en las categorías inferiores del Real Madrid. Sin embargo, un fatídico accidente automovilístico en 1962 cambió el rumbo de su vida. Tras una larga recuperación que le dejó temporalmente paralizado de cintura para abajo, Julio comenzó a tocar la guitarra como parte de su rehabilitación. Fue en ese momento cuando descubrió su verdadero talento: la música.

En 1968, ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con el tema La vida sigue igual, que catapultó su carrera musical. A partir de entonces, Julio Iglesias no dejó de cosechar éxitos y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música romántica.



Un éxito internacional imparable

La década de los años 70 fue crucial para Iglesias. En 1970, representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Gwendolyne, terminando en un meritorio cuarto puesto. Aunque no ganó, la exposición internacional que consiguió fue suficiente para iniciar su expansión más allá de las fronteras españolas.

En poco tiempo, Iglesias conquistó mercados internacionales como América Latina y Europa, cantando no solo en español, sino también en inglés, portugués, francés, italiano y alemán. Su habilidad para interpretar en diferentes idiomas le permitió abrirse paso en territorios donde la música latina aún no era tan conocida.

A lo largo de los años 80, su carrera alcanzó nuevas cimas en los Estados Unidos, cuando firmó un contrato discográfico con Columbia Records. En 1984, lanzó el álbum 1100 Bel Air Place, que incluía el éxito To All the Girls I've Loved Before, un dúo con el cantante country Willie Nelson. Este álbum le consolidó como una figura importante en el mercado anglosajón, vendiendo millones de copias y alcanzando los primeros puestos en las listas de éxitos de todo el mundo.

Un ‘recordman’ de la industria musical

Con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Julio Iglesias se sitúa entre los artistas más vendidos de la historia de la música. Este impresionante récord le ha valido múltiples reconocimientos, incluyendo numerosos premios Grammy Latinos, y una mención en el Libro Guinness de los Récords como el artista que más discos ha vendido en diferentes idiomas.

Además de su carrera discográfica, Julio Iglesias ha realizado más de 5.000 conciertos en todo el mundo, actuando en más de 600 ciudades diferentes y ante millones de personas. Su presencia en los escenarios siempre ha sido carismática, con una habilidad innata para conectar con el público, especialmente con las generaciones mayores que crecieron con su música.

El impacto de Iglesias va más allá de las ventas de discos y los conciertos. A lo largo de su carrera, ha recibido innumerables premios y distinciones, entre ellos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y la Orden del Mérito de Francia. Además, fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación en 2001.

Un legado familiar

Julio Iglesias no solo es conocido por su música, sino también por ser el patriarca de una familia que ha estado en el ojo público durante décadas. Con ocho hijos, varios de ellos también han alcanzado la fama. Entre los más conocidos se encuentra Enrique Iglesias, uno de los artistas de pop latino más importantes de la actualidad.

A pesar de las comparaciones inevitables entre padre e hijo, Enrique ha forjado su propio camino en la música, mientras que Julio ha apoyado siempre la carrera de su hijo. A lo largo de los años, ambos han mostrado su respeto y admiración mutua, y aunque no han colaborado en un proyecto musical, el legado de los Iglesias en la industria musical está más que consolidado.

Su estado de salud y retiro de los escenarios

En los últimos años, Julio Iglesias ha estado alejado de los focos y las actuaciones en vivo. Los rumores sobre su estado de salud han sido constantes, sobre todo tras una operación de espalda en 2020 que lo mantuvo en reposo durante mucho tiempo. Sin embargo, el cantante ha desmentido varias veces las especulaciones sobre su supuesto estado grave, aunque admite que sus días de actuaciones multitudinarias ya han quedado atrás.

"Es natural. A mi edad, ya no tengo la misma energía que antes para subirme a un escenario durante horas", confesó en una de sus últimas entrevistas. No obstante, su retiro de los escenarios no significa que haya dejado la música por completo. Iglesias continúa grabando y componiendo de manera ocasional, y siempre se ha mostrado agradecido por el cariño que le brindan sus fans alrededor del mundo.

Un ídolo mundial

Más allá de su música, Julio Iglesias ha logrado convertirse en un icono de la cultura popular. Su imagen ha sido sinónimo de elegancia y romanticismo, y ha influido a generaciones de artistas. Su estilo musical, caracterizado por baladas suaves y melodías llenas de sentimiento, ha creado una huella imborrable en la historia de la música latina y mundial.

Iglesias es también un símbolo de perseverancia. A pesar de los altibajos personales y profesionales, ha demostrado una capacidad única para reinventarse y seguir siendo relevante, incluso en una industria tan cambiante como la música.



Algunas estrellas nunca dejan de brillar

A los 81 años, Julio Iglesias sigue siendo una leyenda viva de la música. Con una carrera marcada por el éxito, la innovación y una conexión profunda con su audiencia, su legado está más vivo que nunca. Aunque ya no suba a los escenarios como antes, su música sigue resonando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo.

Julio Iglesias no solo ha sido un cantante exitoso, sino un embajador de la cultura hispana en todo el mundo. Su capacidad para cruzar fronteras y unir a personas de diferentes culturas a través de la música le asegura un lugar destacado en la historia de la música internacional. Su cumpleaños número 81 es un recordatorio de que, a pesar del paso del tiempo, algunas estrellas nunca dejan de brillar.