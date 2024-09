APE Grupo presenta en Cersaie un visionario recorrido cerámico a través de las tendencias del hábitat

La firma cerámica expone sus novedades, revisitando las tendencias que recoge en su informe ‘The New Habitat 25/26. Así cambian los espacios que habitamos’ APE Grupo, líder europeo en el diseño y comercialización de productos cerámicos, participa una vez más en la feria internacional de Cersaie con nuevas propuestas y colecciones de alto valor añadido. La firma estará presente en la mayor feria mundial especializada en el sector de la cerámica y baño, que se celebra en Bolonia (Italia) del 23 al 27 de septiembre con un innovador espacio efímero.

Como espacio expositivo, APE Grupo ha preparado una experiencia inmersiva que revisa las tendencias de interiorismo y arquitectura más actuales, exhibiendo a la vez los nuevos diseños de todas sus marcas: APE best for you; XLINING, el porcelánico de gran formato; Carmen, la cerámica decorativa y de pequeño formato; e Ilbagno, su propuesta para dar soluciones integrales y de vanguardia al baño con una personalización ilimitada.

Durante el recorrido, el visitante podrá conocer y profundizar en las conclusiones de ‘The New Habitat 25/26. Así cambian los espacios que habitamos’, el estudio anual impulsado por APE Grupo, que se ha convertido en una referencia para los profesionales de la arquitectura y el interiorismo. El informe, presentado recientemente en Madrid y otras ciudades españolas, explora las tendencias emergentes en viviendas, hoteles, oficinas y retail, demostrando cómo la cerámica puede transformar y adaptar los espacios a las nuevas necesidades de los usuarios.

Bajo esta premisa, la instalación efímera se organiza en cuatro grandes ambientes que recogen las siguientes tendencias y colecciones cerámicas.

Oficinas: espacios para hackear el organismo

La neuroestética y la neuroarquitectura son campos de trabajo emergentes en el diseño, cuyo objetivo es desarrollar las herramientas que permitan optimizar el bienestar y mejorar el rendimiento humano a través del espacio. Aprovechando principios de diseño innovadores, materiales sostenibles y tecnologías de vanguardia se fomentan espacios vitales más saludables.

Las colecciones de gres porcelánico Nox, Abyss y Lun encauzan a la perfección esta nueva forma de humanizar las oficinas. Nox habla de las raíces a través de un lenguaje de fuertes texturas metalizadas y efectos oxidados llenos de vida y movimiento en los tonos de corten y grafito. De forma diferente, la apariencia arenosa de la colección Abyss transporta a espacios marinos, llenos de calma, pues su diseño recrea las texturas de las conchas del mar.

Y Lun lleva a los orígenes de forma especial. Esta colección reproduce con cerámica el relieve de finísimas cañas de madera unidas por un hilo como si de un acabado textil se tratara, en tonalidades serenas, recreando ambientes de gran calidez y armonía para los espacios de trabajo.

Retail: conectados con la cultura

Se encuentra un contexto marcado por el propósito. Por ejemplo, los consumidores del sector del lujo miran hacia los archivos y la historia de la marca con el objetivo de encontrar un conocimiento más profundo de los bienes que adquieren, en busca de una conexión con productos y marcas que resuenen con sus mismos valores y estilo de vida. Es una forma de encontrar relevancia y sentido a sus momentos de consumo.

Las colecciones Lotus y Nour permiten crear diseños que identifican los espacios comerciales y sus marcas gracias a su gran personalidad. Lotus combina diferentes piedras generando una armonía de vetas y trazados: la piedra caliza Cardosia y la pierre d’Occitanie se complementan con las llamativas vetas del mármol matarazzo.

Si lo que se quiere es conectar y cautivar a los clientes, la cerámica decorativa de la marca Carmen propone la colección Nour. Son piezas delicadas y con efectos muy vidriados, de marcado carácter artesanal, en los formatos cuadrado y rectangular, y 10 tonalidades diferentes, que permiten diseñar espacios de gran fuerza y rotundidad.

Hoteles: destinos de evasión

En el contexto actual, marcado por una creciente crisis de salud mental colectiva y una era definida por la ecoansiedad y el consumo consciente, emerge con fuerza la búsqueda de la autoindulgencia en pequeños contextos que aún lo permiten, como son las vacaciones. Esta corriente subraya la importancia del hotel no solo como un lugar de paso, sino como un destino en sí mismo, un espacio de evasión última.

En este marco, APE Grupo realiza diferentes propuestas durante el recorrido cerámico para recrear ambientes en hoteles a través de sus colecciones Genuine, Bellagio y Greystone. Genuine, de Carmen, es una colección artesanal en la que cada pieza es diferente, y cuya gráfica ha sido diseñada para que el esmalte reaccione y cree cambios de tonalidad, reproduciendo los efectos visuales de la cerámica cocida a bajas temperaturas de los antiguos hornos artesanos.

Bellagio transporta en el tiempo a un mundo diferente. Esta colección cerámica representa la elegancia clásica que expresa a través de adamascados, molduras, dibujos, relieves e incluso zócalos, llevando en ocasiones al mundo textil. Dibujos arabescos, elementos de la naturaleza, colores y diferentes adamascados. Todo es posible con esta colección cerámica que viaja a hoteles de gran sofisticación.

De forma distinta, Greystone permite crear hoteles cargados de modernidad. Esta colección cerámica reproduce la singular roca italiana Ceppo, que se diferencia por sus grandes cantos incrustados, entreverados, de variadas tonalidades, reproduciendo acabados de grafismo natural y cambios de color de belleza y armonía.

Viviendas: la casa multigeneracional

Según un estudio de Eurostat, cada vez son más los jóvenes de entre 25 y 34 años que siguen viviendo con sus padres, y en EE.UU., según un informe de Axios, los millennials están volviendo a las casas de sus padres. Esto plantea un nuevo escenario para arquitectos e interioristas, quienes deberán tener en cuenta desde el principio las necesidades de los distintos grupos demográficos que viven en las casas.

Las colecciones Antico Casale, Tetra y Koi conectan con este nuevo modelo de vivir. Antico Casale, un pavimento de gran formato inspirado en el trabajo artesanal de la toscana italiana del Montelupo Fiorentino del siglo XIII, se presenta en colores naturales y traslada a las tradicionales casas familiares de convivencia.

También se propone una nueva celosía, Tetra, del arquitecto italiano Luigi Romanelli. Esta pieza tridimensional en los acabados de tierra natural permite establecer espacios de convivencia en las viviendas, espacios intermedios, ambientes de luz y de sombras. Además, la celosía es considerada como el mejor regulador natural de la luz y la temperatura.

Por último, Koi es una pieza de la marca Carmen, de gran expresividad matérica. Esta cerámica captura, a través de sus esmaltes y vidriados, la esencia del agua en movimiento. En ella se utiliza una técnica de esmaltado especial que confiere a las piezas un rotundo y aleatorio relieve que recuerda a las suaves ondulaciones que produce la corriente del agua, permitiendo conectar en las viviendas y todas las generaciones que viven en ellas, con la naturaleza.