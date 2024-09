Todo el encanto de la decoración de montaña, en la web de Made in Charme

LA TIENDA ONLINE PARA LOS AMANTES DE LA DECORACIÓN DE MONTAÑA

Made in Charme, con más de 20 años de experiencia en el sector de la decoración y tres puntos de venta físicos, ha presentado su nueva tienda online.

Se trata de una web diseñada para ofrecer una amplia gama de estilos de decoración, como Shabby-romántica, Rústico Chic, Industrial Vintage, y más, permitiendo a los usuarios encontrar inspiración y el detalle perfecto para su hogar desde cualquier lugar.

Made in Charme se especializa en Decoración de Montaña, con una selección exclusiva de productos pensados para transformar chalets y refugios en espacios elegantes y acogedores.

Los envíos son gratuitos para compras superiores a 49 €, lo que convierte la experiencia de compra online en una opción cómoda y accesible para todos.

Algunas de las mejores marcas Decó, en Made in Charme La oferta de Made in Charme se distingue por la cuidadosa selección de fabricantes y diseñadores, que aportan encanto y creatividad a cada pieza. Entre las marcas ofertadas en su tienda online destacan Miho, Greengate, Maileg o Ib Laursen.

Miho es una enseña famosa por su enfoque único en productos decorativos que combinan naturaleza y arte, con diseños vibrantes y modernos. En cuanto a Greengate, se trata de una marca danesa especializada en accesorios de mesa y textiles para el hogar, que combina el estilo vintage con la frescura del diseño escandinavo. Maileg, por su parte, es reconocida por sus figuras y juguetes con un estilo nostálgico, especialmente populares por su atención a los detalles y su atractivo tanto para adultos como para niños. Por último, Ib Laursen ofrece una fusión de estilo nórdico con toques rústicos, con productos que abarcan desde textiles hasta artículos de cocina y jardinería, siempre manteniendo un enfoque en la sostenibilidad y la funcionalidad.