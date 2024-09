EAE Business School Madrid celebra con SoniaBoost como speaker una conferencia sobre Inteligencia artificial y marketing

El pasado 13 de septiembre, EAE Business School Madrid abrió las puertas de su innovador Exponential Space (parte de EAE) para recibir a SoniaBoost, una referente internacional en inteligencia artificial aplicada al marketing y consultora global en Growth Marketing. Durante la conferencia, cautivó a sus estudiantes con una presentación transformadora. El entorno no podría haber sido más inspirador: rodeados de robots y la más avanzada tecnología, los asistentes sintieron de primera mano lo que significa estar a la vanguardia de la revolución digital.

Sonia Boost inició su intervención compartiendo su inspiradora trayectoria: cómo pasó de la producción cinematográfica a convertirse en una consultora referente a nivel mundial en inteligencia artificial y Growth Marketing. Su relato personal mantuvo a los estudiantes atentos e impactados, mientras explicaba los desafíos y las oportunidades que encontró en su transición profesional. A continuación, presentó estadísticas contundentes sobre el estado actual de la IA, subrayando cómo ya está impactando en el presente y cómo su influencia se expandirá aún más en el futuro.

Con gran maestría, Sonia explicó cómo los profesionales del marketing deben adoptar un pensamiento lógico y estratégico al utilizar herramientas como ChatGPT, transformando la IA en un colaborador activo en la creación y optimización de campañas. Los estudiantes, inmersos en casos prácticos, interactuaron con tecnologías de inteligencia artificial en tiempo real, demostrando cómo estas herramientas pueden personalizar el contenido, automatizar procesos y potenciar la creatividad en el marketing.

"Saber utilizar la inteligencia artificial en marketing ya no es una opción, es una necesidad para quienes buscan mantenerse competitivos en un entorno tan dinámico como el actual", afirmó Sonia Boost durante su intervención.

El Exponential Space, con su ambiente tecnológico, fue el escenario perfecto para esta sesión disruptiva. Al caminar por el espacio, era evidente que la innovación estaba presente en cada rincón, desde los robots que saludaban a los invitados hasta los asistentes inmersos en la charla de Sonia, ávidos por aplicar los conocimientos a sus propios proyectos.

“Fue un honor y un privilegio haber sido invitada a EAE BS Madrid, una de las escuelas de negocios líderes a nivel mundial, reconocida por su enfoque innovador en la formación de futuros profesionales. Impartir una conferencia sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing en su Exponential Space, un entorno diseñado para la exploración de tecnologías de vanguardia, fue una experiencia verdaderamente enriquecedora y gratificante”. Señaló Soniaboost con mucho agradecimiento.

Sonia Boost no es una desconocida en el ámbito empresarial, habiendo sido mencionada en Forbes en dos ocasiones en 2023 por su contribución al crecimiento de negocios mediante el uso de inteligencia artificial y estrategias de marketing disruptivas. Su presencia en EAE es una muestra de su compromiso por educar y empoderar a las nuevas generaciones de profesionales.

Con esta conferencia, Sonia reafirma su posición como líder de pensamiento en el cruce entre tecnología y marketing, ofreciendo no solo conocimiento teórico, sino herramientas prácticas para implementar de inmediato.

Sobre Sonia Boost

SoniaBoost es una estratega de marketing, consultora global en inteligencia artificial y Growth Marketing con una trayectoria destacada en el crecimiento empresarial. Fundadora de la academia de inteligencia artificial Sprint to Growth colabora estrechamente con instituciones académicas y empresas a nivel mundial para impulsar el uso de la tecnología en los negocios.