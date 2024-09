Repara tu Deuda Abogados cancela 154.000 € en Alcúdia (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un divorcio y un ERTE por el COVID-19 le impidieron hacer frente a las deudas contraídas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Alcúdia (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer con una deuda de 154.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de una mudanza (alquiler, fianza, honorarios de la agencia inmobiliaria) así como los gastos de mobiliario y electrodomésticos. También usó parte de esa financiación en la compraventa de un vehículo para poder desplazarse al trabajo. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, la deudora pasó por una ruptura y posterior divorcio, quedándose sin el apoyo económico de su pareja. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, se vio forzada a estar un largo periodo en ERTE, lo que afectó gravemente a sus ingresos. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución quedaron relegados por detrás de los gastos ordinarios de cada mes”.

Según señalan desde Repara tu Deuda, “España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Los orígenes de esta legislación hay que situarlos en Estados Unidos, país en el que se encuentra vigente desde hace más de 100 años. Aunque a ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, lo cierto es que la mayor parte de quienes lo han hecho son personas normales y corrientes que han caído en un estado de sobreendeudamiento que les ha imposibilitado hacer frente a sus pagos. El espíritu con el que nació esta ley es ofrecerles un alivio financiero para que puedan recomenzar desde cero y activarse en la economía”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó a ayudar a personas en estado de insolvencia en septiembre del mismo año 2015. En todo este tiempo ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cifra crece como consecuencia de que ha habido un mayor número de personas acogiéndose a la ley por la crisis del COVID-19 y también porque se han reducido los plazos de tramitación.

El despacho de abogados cuenta con más de 26.000 clientes, procedentes de todos los puntos de España. Algunos de los que comienzan el proceso lo hacen después de la recomendación por parte de algunos exonerados que han conseguido ya quedar liberados de todas sus deudas y difunden entre sus conocidos las bondades de este mecanismo.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar sin deudas en caso de que cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el proceso.