JazzAlcalá 2024, tercera edición del Ciclo de Jazz de Alcalá de Henares

JAZZALCALÁ 2024, el jazz y sus mestizajes llenarán de música tres días el Teatro Salón Cervantes.

Del 27 al 29 de septiembre se podrá disfrutar de la mezcla de flamenco y jazz con el gran pianista gaditano Chano Domínguez, de la presentación en clave latín jazz del último disco del cubano Pepe Rivero y su sexteto de relumbrón y de una producción propia y local, la actuación de los acalaínos Los Widow Makers con la Big Band de Alcalá. JazzAlcalá es un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Alcalá y producido y coordinado por la asociación cultural Complutum Club.

Chano Domínguez, sin duda uno de los más grandes pianistas de eso que se ha llamado flamenco jazz, cerrará el domingo el ciclo, a solas con su piano, toda una experiencia de intimidad e intensidad. Chano mostrará toda su paleta sonora sin acompañamiento, solo con la participación como artista invitada de la gran armonicista Raquel Vega.

Chano Domínguez ha colaborado con grandes figuras como Paco de Lucía, Wynton Marsalis o Herbie Hancock, pero ha dejado una huella imborrable en la historia del flamenco jazz. Su talento aclamado ha sido reconocido internacionalmente y su música ha sido interpretada por orquestas y conjuntos prestigiosos en todo el mundo.

El sábado será el turno del pianista y compositor cubano Pepe Rivero, miembro de una “nueva generación” de músicos cubanos que ha irrumpido en la escena internacional del jazz. Con un nuevo disco bajo el brazo, "Siempre en mi corazón", basado en la obra universal de uno de los más grandes pianistas y compositores cubanos, Ernesto Lecuona, Rivero viene acompañado de los mejores músicos cubanos del momento, habituales de Paquito D´Rivera o Chucho Valdés. Román Filiú (saxo y flauta), Reinier Elizarde “El Negrón” (contrabajo), Moisés Pérez (congas) y Arnaldo Lezcay (batería), a los que se añaden el reconocido vibrafonista colombiano Sebastián Laverde y la gran cantante ibicenca Ángela Cervantes. Una explosión de latín jazz, una banda de un nivel espectacular.

El viernes 27 abrirán el ciclo Los Widow Makers, acompañados de la Big Band de Alcalá, en lo que supone el estreno de la colaboración entre las dos formaciones locales.

Los Widow Makers pasean desde hace quince años su amor por la música americana de raíces por todo tipo de escenarios, entregados a su mayor pasión, convirtiéndose en el referente nacional de la americana, a la que pintan de soul, blues, country y mucho swing.

Aquí se alían con la Big Band de Alcalá, nacida en el año 2007 en el seno del Taller de Música, en un espectáculo único en el que desarrollarán su repertorio, al que tan bien le vienen los arreglos jazzísticos, y al que incorporarán también algunos standars del repertorio de la big band.

Venta de entradas: taquillas del Teatro Salón Cervantes y culturalcala.es

Programación:

Viernes 27 de septiembre 20:00 h.

Los Widow Makers con la Big Band de Alcalá

Teatro Salón Cervante

C/ Cervantes, 7

Entradas:

Butaca de patio: 16 euros

Butaca de anfiteatro: 14 euros

Silla delantera palco: 12 euros

Silla trasera palco: 8 euros

Sábado 28 de septiembre 20:00 h

Pepe Rivero Sextet feat Ángela Cervantes

Teatro Salón Cervantes

C/ Cervantes, 7

Entradas:

Butaca de patio: 16 euros

Butaca de anfiteatro: 14 euros

Silla delantera palco: 12 euros

Silla trasera palco: 8 euros

Domingo 29 septiembre 20:00 h

Chano Domínguez Piano Solo feat. Raquel Vega

Teatro Salón Cervantes

C/ Cervantes, 7

Entradas:

Butaca de patio: 16 euros

Butaca de anfiteatro: 14 euros

Silla delantera palco: 12 euros

Silla trasera palco: 8 euros