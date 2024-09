​Javier Bardem, humano y actor. Padre e hijo

Hablamos con el actor que ayer por la noche recibía el Premio Donostia en la gala de inauguración. Se pasó por el Kursaal por la mañana a charlar con los periodistas y a dar una rueda de prensa.



Su madre muy presente en el discurso y sus hijos, su familia. Habla de cuestiones filosóficas en su vida.



“Soy un perfecto gilipollas”

El actor se expresaba de forma espontánea al tener confianza con los periodistas, confesando sentirse así en la vida en general, a modo de chascarrillo.

Algunos cambios se pueden producir. Mi madre era una mujer separada en una época perseguida por la derecha presente en las calles, poco menos que llamada “prostituta”, pasando penurias y hambre. Un día llamaron a la puerta a pedir dinero para las mujeres saharauis y ella les daba, y esa era su generosidad.

Eso no se enseña siendo desde lo didáctico, sino desde la acción. Es mi mayor condecoración ser el hijo de Pilar.

Vivo en España, no vivo en EE.UU., y la realidad diaria de España la sigo de manera continua porque es la mía la que me importa. Eso de las casas que tengo es mentira, yo estoy muy orgulloso de mi país, de la sociedad que tenemos y que hay que construir.

¿Hay cine y guiones más allá de tu amigo Fernando León?

El actor necesita de un enorme ego, de una sensación de ser visto y escuchado, pero el trabajo del actor es que desaparezca ese ego para dar forma al personaje. Soy un vehículo de comunicación.

¿En este sentido estoy cómodo? No, no es natural estar aquí delante de 60 personas mirándome, pero convivo con ello. Salvo cuando se me acercan por la calle a insultarme con mi familia, ahí no lo permito.

No es lo mismo una gran producción como Dune que algo nacional. León me da un material indiscutible.



En enero empiezo una peli con Sorogoyen con Vicky Luengo. Un padre y una hija que se reencuentran. Son personas muy hermosas.

Respecto a su discurso sobre la defensa de los derechos humanos:

Ante los ataques no puedes permitirlo porque si no ganan ellos. Los derechos humanos. Ellos ejercen su derecho legítimo a la crítica como ciudadanos.

Gaza es inadmisible, tienen el gobierno más radical del país.

Los ataques del 7 de octubre no justifican el ataque masivo que está sufriendo Palestina.

Países como EE.UU., Alemania, etc., tienen que replantearse su lógica de comportamiento ante esos crímenes, como prohibir la entrada de alimentos; es una guerra contra los niños.

El Bardem más serio, más reivindicativo

Somos todos una sociedad, un mundo y víctimas de lo que está sucediendo y tenemos el derecho y la obligación de denunciar aquello que consideramos inmoral e injusto. El gobierno de Israel no representa a la comunidad israelí. Hay una necesidad de que haya un eco social de rechazo a tales acciones. Ustedes como medios y yo como ciudadano tenemos la obligación de denunciar estas situaciones y pedir a las cortes de justicia que se condene y se juzgue a los responsables, Netanjahu y los demás.

Necesitamos la voz social que ponga fin a la impunidad. No darle alas al abuso de la utilización de los derechos humanos.



Igualmente terrorífico es el cambio climático.

Es irreversible, hay una situación de intentar que sea lo menos posible. El movimiento de masas que va a producir el calentamiento global es inimaginable. Hay que cambiar las cosas; en África va a ser imposible vivir a 50-60 grados. Hace flaco favor llamar a alguien antisemita. Es una forma de revertir la atención de denuncia al denunciante.

Reflexiones que no me permiten celebrar el premio

Lo recibo con mucha alegría, pero no tengo espíritu de celebración tal como está el mundo. El Javier de 25 años ha cambiado lo que han cambiado mis compañeros de la serie Monstruos de Netflix.

Me senté con ellos y les dije: “Yo hago de vuestro padre, vamos a convivir durante tres meses”, vamos a recordarnos que tenemos familia y de ahí construir los papeles. Antes entraba en el personaje y me rompía los dedos, ahora no, reconozco los peligros físicos y emocionales y elijo cómo entrar y salir. La gala va muy deprisa, te ponen un vídeo, está tu hermano, intentaré ser breve porque no me gusta explayarme.

¿Alguna anécdota destacable de tu paso por Donosti la vez anterior?

Anécdotas ha habido algunas; en la discoteca “Bataplan” cuando era más joven pidiendo a las chicas que abrieran los kioskos para ver las críticas de Boyero. Es una sensación bonita cuando ves que la peli ha gustado. Fernando está en Donosti, ha querido acompañarme y mi mujer, Penélope, también. El beso de mi madre cuando se dijo lo de la Concha de Plata.

El año pasado no pudiste acudir a recoger el premio por la huelga de actores.

La huelga respondía a una cuestión que es el uso de la IA y las plataformas digitales. Tiene que haber una recompensa a esos actores que es muy injusto. Yo creo que la profesión de actor y actriz es complicada. Hace falta mucha resistencia y fe. La unión de actores nos protege. Son cosas importantes que dan seguridad y, sobre todo, ingresos con ayudas a esos actores que no tienen la suerte como yo de trabajar.



Vuelve a mencionar a su madre a la espera de esa llamada de teléfono que le habían cogido para un papel.