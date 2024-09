ASSA ABLOY presentará su última innovación en puertas herméticas en el 41º Seminario de Ingeniería Hospitalaria

El cuadragésimo primer Seminario de Ingeniería Hospitalaria, que se celebrará en el Palacio de Congresos Fibes de Sevilla del 23 al 25 de octubre, se prepara para recibir a los actores nacionales e internacionales más destacados del sector sanitario. Con un programa científico/técnico muy variado, este evento se establece como una ventana para mostrar las novedades y tendencias más destacadas en el ámbito de equipamiento e infraestructura hospitalaria.

Una de las participaciones más esperadas es la de ASSA ABLOY. Esta empresa española que ha logrado distinguirse en el sector de las soluciones de acceso para hospitales, presentará sus últimas novedades en puertas herméticas, diseñadas específicamente para cumplir con los rigurosos estándares de higiene y seguridad requeridos en entornos sanitarios.

En esta nueva edición, ASSA ABLOY, una empresa especializada en diseño, fabricación, instalación y mantenimiento preventivo de puertas automáticas, presentará uno de sus productos más destacados, las puertas herméticas. Este sistema se ha establecido como una solución eficiente para crear entornos funcionales, atractivos y, sobre todo, seguros.

Combinando las ventajas de las puertas automáticas con la estanqueidad al aire y la higiene, este tipo de cerramientos garantizan mayor protección para las instalaciones sanitarias, reduciendo el riesgo de entrada de agentes contaminantes en entornos controlados de hospitales y laboratorios. Además, incluyen un novedoso sistema de detección de instrucciones y funciones de reapertura y desbloqueo automático, asegurando que la actividad no se vea interrumpida por los cortes de energía.

En el stand número 91, estará presente el equipo de especialistas especializados en hospitales de ASSA ABLOY, quienes mostrarán las diversas opciones de personalización de sus puertas herméticas y cómo estas soluciones de acceso para hospitales pueden complementar la estética de las instalaciones sanitarias.

Presentación de un nuevo producto Además de su amplia gama de puertas herméticas, ASSA ABLOY dispone de otras muchas soluciones de acceso. Una de ellas son las puertas rápidas, que sirven para el control de seguridad en accesos a todo tipo de edificios. En esta edición del Seminario de Ingeniería Hospitalaria, la firma sueca presentará in situ su último modelo de puerta rápida, el SG Expression. Este modelo ha sido premiado en los prestigiosos premios de diseño Red Dot e IF Design Award. Los visitantes del Seminario podrán ver en directo este modelo que se ajusta a la perfección a las necesidades de seguridad en el acceso a los hospitales.