El lacado de muebles de Galvañ Lacados permite renovar el color, acabado o textura de muebles antiguos

Los muebles antiguos suelen tener una calidad y personalidad incomparable. Estas piezas son capaces de reflejar la historia familiar y están asociadas a grandes recuerdos, que se transmiten de generación en generación.

No obstante, a menudo, para las familias resulta difícil integrar este tipo de mobiliario dentro de una decoración moderna. Además, el tiempo no pasa en vano, por lo que deja su inevitable rastro en el mueble, que puede exhibir un aspecto desgastado y deslucido.

Sin embargo, en lugar de deshacerse del mueble, la opción más inteligente es renovarlo, ya sea para recuperar su apariencia original o para actualizarlo y adaptarlo al estilo decorativo de la vivienda. En ese sentido, una de las compañías más recomendables es Alicante es Galvañ Lacados, que se dedica al lacado de muebles para mejorar su color, acabado y textura.

Mayor vida útil Galvañ Lacados señala que mediante sus servicios de renovación y lacado de muebles antiguos se logra extender la vida útil de estas piezas. Esto implica un significativo ahorro de costes para el cliente, ya que no se ve en la necesidad de adquirir un producto nuevo.

De igual manera, la compañía destaca que su enfoque es lograr que el mueble antiguo se convierta en el elemento estrella del salón, el comedor, la cocina o el dormitorio, gracias a su apariencia única y actualizada.

Por otra parte, cabe resaltar que elegir la alternativa de renovar el mobiliario demuestra el sentido de responsabilidad medioambiental del usuario, ya que, de esta manera, el mueble no termina engrosando la cantidad de desechos sólidos en el planeta.

Renovación de muebles de distintos materiales Galvañ Lacados también señala que sus profesionales están capacitados para trabajar con diversos tipos de materiales. Esto incluye madera, forja y metal.

En cuanto al aspecto final, la empresa de Alicante ofrece un servicio variado de lacado de muebles, donde el cliente puede elegir entre varios tipos de acabados que se ajusten a sus gustos y al estilo de diseño de la vivienda. En tal sentido, Galvañ Lacados tiene experiencia en toda clase de acabados: satinados, mate, extra mate, brillo y alto brillo.

Cabe destacar, que la compañía ofrece asesoramiento personalizado y presupuesto gratuito. En caso de que el usuario contrate su prestación, esta incluye el desmontaje del mueble para transportarlo a las instalaciones de la firma; así como la reparación de arañazos, golpes y cualquier daño de la superficie de la pieza.

Luego, se realiza una preparación previa para la pintura mediante lijados, decapados, limpieza y tratamientos pertinentes. Después se lleva a cabo el proceso de pintado y lacado del mueble.

Por último, Galvañ Lacados garantiza el transporte de vuelta y el montaje de la pieza renovada en el domicilio del usuario. En definitiva, se trata de un servicio completo, diseñado para la máxima comodidad y satisfacción del cliente.