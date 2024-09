Planorámica: referente en la formación de pilotos de drones en España

Planorámica se ha consolidado como uno de los principales referentes en el sector de los drones en España. Destacándose por su enfoque en la tecnología avanzada y la normativa europea. Con una oferta educativa que trata desde principiantes hasta profesionales Con una propuesta formativa sólida y un enfoque práctico, la empresa ofrece un servicio llamado: curso piloto drones dirigidos a aquellos que desean no solo aprender a volar, sino también adquirir las habilitaciones necesarias para operar en diferentes entornos y bajo la normativa europea.

Una empresa joven con amplia experiencia

Los fundadores de Planorámica cuentan con años de experiencia en el ámbito de los drones. David Fernández, director de formación, ha estado inmerso en el sector desde 2014.

Su trabajo en diversas escuelas de formación de pilotos le ha permitido capacitar a un gran número de profesionales, consolidando su prestigio en el área.

Además, su especialización en la gestión aeronáutica asegura que los futuros pilotos obtengan conocimientos no solo en el manejo de drones, sino también en los aspectos regulatorios necesarios para una operación segura y eficiente.

Por su parte, David Navarro, director de operaciones, se adentró en el mundo de los drones en 2017, pero su trayectoria en el sector audiovisual suma más de dos décadas.

Navarro ha sabido integrar su pasión por los drones con su experiencia en la producción audiovisual, convirtiendo a Planorámica en un referente en servicios audiovisuales con drones.

"Esta dualidad entre formación y operaciones es lo que permite a la empresa ofrecer un enfoque completo para quienes buscan hacer carrera en este creciente sector".

Cursos de pilotos de drones en toda España

La oferta de formación de Planorámica es variada y se ajusta a las necesidades de sus alumnos, tanto si son principiantes como si ya cuentan con experiencia previa en la operación de drones.

Los cursos de pilotos de drones se imparten no solo en Madrid, sino también en otras ciudades de España, lo que facilita el acceso a formación de calidad sin importar la ubicación geográfica de los interesados.

Estos cursos no solo ofrecen una formación práctica, sino que están adaptados a la normativa vigente, tanto a nivel nacional como europeo, con especial atención a la reglamentación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA).

Con esta formación, los alumnos pueden volar sus drones de manera segura y en cumplimiento con la legislación, lo que les abre las puertas a operar tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

La tecnología al servicio de la formación

Uno de los pilares de Planorámica es la incorporación de la tecnología de drones más avanzada en sus programas formativos.

Los drones utilizados en los cursos son de última generación, lo que permite a los alumnos aprender con equipos que reflejan las exigencias actuales del mercado.

Esta actualización constante de la tecnología no solo garantiza una mejor experiencia formativa, sino que también prepara a los futuros pilotos para enfrentar los desafíos que encontrarán en el mundo laboral.

La empresa ha hecho un esfuerzo continuo por integrar la tecnología más reciente, lo que se traduce en cursos que combinan teoría y práctica de manera efectiva.

Gracias a esta combinación, los pilotos que se forman en Planorámica no solo adquieren habilidades técnicas, sino que también desarrollan una comprensión profunda de cómo la tecnología está transformando la industria de los drones.

Servicios audiovisuales con drones: innovación en acción

Además de su enfoque en la formación, Planorámica ofrece una gama de servicios audiovisuales con drones para distintos sectores.

Estos servicios permiten la captura de imágenes aéreas de alta calidad para proyectos cinematográficos, televisivos y publicitarios.

La versatilidad de los drones permite a la empresa adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo resultados que antes solo eran posibles con equipos mucho más caros.

La combinación de la tecnología avanzada y el profundo conocimiento del sector audiovisual por parte de su equipo directivo convierte a Planorámica en una opción clave para quienes buscan imágenes aéreas de impacto.

Este servicio, cada vez más solicitado, refleja la capacidad de la empresa para mantenerse a la vanguardia en un mercado en constante evolución.

Formación adaptada a la normativa europea

Uno de los aspectos más destacados de los cursos de pilotos de drones que ofrece Planorámica es su alineación con la normativa de la AESA y la EASA, lo que permite que los alumnos obtengan las certificaciones necesarias para volar drones de manera profesional en todo el territorio europeo.

Esta habilitación internacional es clave en un momento en el que la regulación de los drones se está homogeneizando a nivel global, facilitando que los pilotos formados puedan trabajar en diversos países sin necesidad de recertificación.

La empresa pone especial énfasis en que sus alumnos comprendan tanto la parte técnica como la normativa, lo que les asegura estar preparados para operar drones de forma segura y cumplir con todos los requisitos legales.

Volar drones de manera profesional requiere más que habilidad técnica; es necesario conocer las regulaciones y cómo aplicarlas en cada escenario. Por eso, Planorámica ofrece una formación integral que incluye todos los aspectos necesarios para convertirse en un piloto de drones altamente capacitado.

Futuro prometedor para los pilotos de drones

El mercado de los drones sigue creciendo, y la demanda de pilotos profesionales está en aumento.

Planorámica se posiciona como una pieza clave en este sector, ofreciendo formación que va más allá de lo básico y preparando a los alumnos para enfrentarse a los retos del mundo laboral.

Ya sea para trabajar en servicios audiovisuales con drones, en cartografía, topografía o en el sector agrícola, los pilotos formados en Planorámica cuentan con todas las herramientas necesarias para destacar en este campo.

La flexibilidad de los cursos, la incorporación de tecnología avanzada y el enfoque en la normativa son algunos de los factores que han hecho de Planorámica un referente en la formación de pilotos de drones en España y Europa.

Planorámica: formación, innovación y pasión

En resumen, Planorámica se ha consolidado como una empresa que ofrece mucho más que formación.

Con un equipo directivo altamente cualificado, una oferta de cursos adaptada a las necesidades del mercado y una visión centrada en la innovación tecnológica, Planorámica sigue marcando el camino en la formación de pilotos de drones.

"La combinación de experiencia, tecnología y pasión por los drones es lo que ha permitido a esta empresa posicionarse como líder en el sector".