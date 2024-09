WETEX 2024 presenta tendencias de vanguardia en salud y seguridad para el hogar y el lugar de trabajo

El objetivo es mejorar la resiliencia al afrontar los efectos del cambio climático en la salud y seguridad ocupacionales en centros educativos, hogares y lugares de trabajo La 26.ª Exposición de Agua, Energía, Tecnología y Medio Ambiente (WETEX), organizada por Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) (www.DEWA.gov.ae) tendrá lugar del 1 al 3 de octubre de 2024 en el Dubai World Trade Centre. El evento contará con un centro donde se mostrarán las últimas tecnologías y prácticas de salud y seguridad a fin de sensibilizar tanto a instituciones como a particulares sobre las normas internacionales clave en materia de salud y seguridad en el hogar y el trabajo.

El centro incluye cuatro secciones: workshops interactivos; seminarios y debates de expertos; seguridad infantil; así como concursos, rompecabezas, juegos y sorteos para poner a prueba los conocimientos pertinentes y fomentar la innovación en los procedimientos de seguridad.

"WETEX es la mayor exposición de su género en la región, así como la exposición internacional más prominente especializada en agua, energía, sostenibilidad, tecnologías ecológicas, energía limpia y renovable, edificios ecológicos, vehículos eléctricos, red inteligente y otros sectores de vital importancia. Como tal, WETEX se compromete a ampliar sus áreas de atención y a cubrir todos los sectores principales que garanticen un futuro más saludable y prometedor para todos. La atención que este año dirigimos a la salud y seguridad se halla en consonancia con nuestros esfuerzos encaminados a hacer de los Emiratos Árabes Unidos un líder global en el ámbito de la calidad de vida, así como a promover el bienestar, la salud y la calidad de vida. Así pues, esto respalda la Agenda Social de Dubái 33, la Estrategia Nacional para el Bienestar 2031, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, incluido el Objetivo 3: Salud y bienestar," señaló HE Saeed Mohammed Al Tayer, Director Gerente y CEO de DEWA, Fundador y Presidente de WETEX.

Expertos locales e internacionales revisarán las directrices y procedimientos relativos a salud mental y física, seguridad ocupacional, además de las últimas tendencias y tecnologías en este ámbito. Pondrán de relieve medidas preventivas para evitar riesgos y accidentes, mejorar la preparación ante emergencias, así como gestionar el estrés y la fatiga. El objetivo es mejorar la resiliencia para afrontar los efectos del cambio climático en la salud y seguridad ocupacionales en centros educativos, hogares y lugares de trabajo. El centro también presentará casos de éxito e iniciativas que refuerzan el compromiso de las empresas con la promoción de un entorno laboral seguro y saludable, acrecentando su reputación como instituciones socialmente responsables.

La inscripción a WETEX está disponible en: https://apo-opa.co/4gz91vB

