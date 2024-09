Gurutz Linazasoro, neurólogo: "Europa se queda atrás en la aplicación de los nuevos medicamentos para el Alzheimer"

Gurutz Linazasoro, neurólogo de Policlínica Gipuzkoa, señaló que "los nuevos medicamentos como Lecanemab y Donanemab, que han demostrado ralentizar la progresión del Alzheimer y que han sido aprobados en Estados Unidos e Inglaterra, todavía no han sido aprobados en Europa" "En Gipuzkoa se diagnostica un caso de Alzheimer cada tres horas, siendo la causa más habitual de la demencia" expuso este miércoles el neurólogo Gurutz Linazasoro en la charla que, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad, Eneko Goia. En el transcurso de la charla "La medicina del futuro para el Alzheimer", el prestigioso neurólogo guipuzcoano llamó la atención sobre el hecho de que "Europa se está quedando atrás en la aplicación de los nuevos fármacos contra el Alzheimer, que ya se están administrando en Estados Unidos e Inglaterra, como son el Lecanemab y Donanemab".

En opinión de Linazasoro, "estos nuevos medicamentos han demostrado ralentizar la progresión del Alzheimer y Europa se queda atrás en la aplicación de los medicamentos para el Alzheimer", subrayó el neurólogo de Policlínica Gipuzkoa.

El neurólogo enfatizó que hasta el 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o ralentizarse con cambios en el estilo de vida. Señaló que factores como la falta de educación, pérdida de audición, depresión, traumatismos cerebrales, sedentarismo, diabetes, consumo de tabaco y alcohol, hipertensión, obesidad, soledad, polución y pérdida de visión, incrementan el riesgo de desarrollar Alzheimer.

Gurutz Linazasoro aportó como novedades más recientemente descubiertas en el estudio de la enfermedad de Alzheimer en el último año, el hecho de que al hablar de este tipo de demencia, ya no se refieren a ella como una demencia senil, así como el hecho de que se ha descubierto que en su desarrollo pueden intervenir además de factores ya conocidos como mantener un buen e higiénico estilo de vida, no fumar, descansar bien, consumir alcohol de forma moderada, hacer ejercicio, mantener una dieta mediterránea, o estar activos y socializar; aparecían nuevos factores como controlar el colesterol y cuidar la vista y la audición para no quedarnos aislados.

Ensayos clínicos con nuevos fármacos para el Alzheimer

Gurutz Linazasoro habló sobre el avance de los ensayos clínicos que su equipo está realizando en Policlínica Gipuzkoa con fármacos antialzheimer, mostrando un enfoque optimista hacia el futuro del tratamiento de esta enfermedad. "La prioridad de la investigación en Alzheimer hoy en día se centra en prevenir y ralentizar la enfermedad para permitir que las personas vivan más tiempo sin demencia o con síntomas leves", señaló el neurólogo.

Para mantener un estilo de vida "cerebrosaludable", Gurutz Linazasoro aconsejó las siguientes medidas:

Realizar ejercicio físico (5-10.000 pasos/día).

Participar en actividades intelectuales y sociales como aprender un nuevo idioma, viajar, utilizar internet, bailar o jugar a las cartas.

Tratar la depresión y corregir defectos de audición y visión.

Controlar los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, el colesterol LDL, la hipertensión y la obesidad.

Evitar los tóxicos (drogas, sustancias ambientales) y los traumatismos craneoencefálicos.

Mantener un sueño reparador y seguir dietas saludables como la mediterránea o las pautas de Harvard. Para finalizar la conferencia, Gurutz Linazasoro hizo hincapié en no perder nunca la curiosidad y el optimismo, afirmando que la curiosidad es el motor del aprendizaje y una herramienta fundamental para mantenerse mentalmente activo.