Intel y Aulaplaneta impulsarán la competencia digital de los docentes españoles

La colaboración de ambas entidades surge de la necesidad, compartida, de potenciar y acelerar la digitalización educativa en España, combinando recursos y experiencia para impulsar una transformación real en las aulas El acuerdo entre Intel y Aulaplaneta nace con el objetivo compartido de acelerar la digitalización educativa mediante el desarrollo de un entorno donde la tecnología y los recursos digitales potencien la enseñanza, preparando para un futuro cada vez más digital.

Esta alianza es una oportunidad única para combinar recursos y experiencia e impulsar una transformación real en las aulas respaldada por la dilatada experiencia de ambas organizaciones. La de Intel, trabajando en la mejora de la competencia digital a nivel global, y la de Aulaplaneta como editorial digital en la formación y asesoramiento a docentes en el uso de los recursos educativos digitales.

En el acto de firma, realizado en las oficinas centrales de Grupo Planeta en Madrid, ha participado por parte de Intel Norberto Mateos, Director General de Intel iberia, Enrique Celma, Director de Desarrollo de Negocio Agenda Digital y Juan Pablo Ferrero, Director de Europa Occidental en el Centro de Excelencia de Educación Global de Intel. Por Aulaplaneta, Juan Ribalta, Director de la División de Venta Directa, Distancia y Educación, Roberto de Dalmases, Director de Negocio Aulaplaneta y Aitor Mensuro, Director del Sector Público.

Finalizado el acto protocolario de la firma, ha tomado la palabra Norberto Mateos, quien ha destacado que "con esta alianza se pone en marcha el programa Skills for Innovation, con el que ambas entidades esperan mejorar de forma significativa las competencias digitales de los docentes y, a su vez, las de los estudiantes".

"Skills for Innovation es formación específica para los docentes que ayudará a crear una nueva generación de profesores, con nuevas habilidades y competencias",añadió Mateos.

Por su parte, Juan Ribalta ha querido mostrar su satisfacción por la colaboración que ahora se inicia entre ambas compañías, en la que "Aulaplaneta aporta a la plataforma educativa de Intel una capa de servicio que garantiza el apoyo, seguimiento y tutorización continua al profesorado, algo que seguro les permitirá seguir ilusionándose con su vocación de enseñar".

El reto actual se encuentra en cómo aplicar estas competencias en el aula para transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, concluyó Ribalta que "este acuerdo busca acompañar a los docentes en la integración efectiva de las herramientas y recursos digitales y, sobre todo, en cómo lograr que los estudiantes también desarrollen competencias digitales esenciales para su futuro en un entorno cada vez más digitalizado".

Durante su intervención, los representantes de ambas compañías coincidieron en destacar el trabajo conjunto realizado para poder adaptar los contenidos de Skills for Innovation a las necesidades del sistema educativo español y al Marco de Competencia Digital Docente.

Esta colaboración entre Intel y Aulaplaneta es necesaria para poder seguir avanzando en la digitalización de las aulas, porque el cambio tecnológico en educación no solo se produce dotando de infraestructuras o contenidos digitales a los centros, sino también es necesario formar y capacitar a los docentes para que el cambio sea posible.

El éxito de esta iniciativa se medirá a través de indicadores clave como la mejora en la competencia digital de los docentes y el impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje.