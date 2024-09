​Descubre la magia musical de Summum Concert Series

En breve volverán a Madrid los mejores conciertos de la mano de Summum Concert Series. Desde octubre de 2024 hasta mayo de 2025, se celebra este ciclo diseñado para ofrecer música de calidad con una gran diversidad de estilos pensado para llegar a todos los públicos. El programa ofrece un oasis de artistas y géneros pensado para oídos exigentes, con una oferta que abarca desde el jazz y el fado, hasta el neoclásico, funk, soul, folk y músicas del mundo.





Eliades Ochoa - La Riviera – 6 de octubre de 2024 – 20:00h Eliades Ochoa, legendario cantante, guitarrista y compositor cubano, ha anunciado su nuevo álbum Guajiro, que se lanzará el 26 de mayo bajo World Circuit Records. Miembro fundador de Buena Vista Social Club y voz de la icónica canción "Chan Chan", Ochoa ha lanzado 9 álbumes desde entonces, ganando 4 Grammy Latinos y una nominación a los Grammy. Guajiro, producido por Demetrio Muñiz y con colaboraciones de Rubén Blades, Joan As Police Woman y Charlie Musselwhite, reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de Cuba.

Postmodern Jukebox - Teatro Coliseum – 21 de octubre de 2024 – 20:00h Postmodern Jukebox es una banda que reinterpreta éxitos pop actuales con el estilo de las leyendas clásicas. En casi una década, se ha convertido en un referente de la cultura pop, realizando más de mil conciertos en seis continentes, en lugares icónicos como el Radio City Music Hall y la Ópera de Sídney. PMJ ha dado a conocer a destacados cantantes, bailarines e instrumentistas, muchos de los cuales han alcanzado fama propia. Sus espectáculos combinan música y cultura vintage con un toque de entretenimiento al estilo "Saturday Night Live", ofreciendo un viaje único a través de la historia del pop.

Martin Kholdhost - Teatro San Pol - 28 octubre de 2024- 20:30h Martin Kohlstedt es un compositor alemán que mezcla música clásica con electrónica vanguardista. Ha lanzado seis álbumes y creado bandas sonoras, destacando por su enfoque modular y colaboraciones artísticas. Sus actuaciones combinan piano con sintetizadores en festivales como Burning Man.

Theo Croker – Teatro San Pol – 31 de octubre de 2024 – 20:30h Adéntrate en el cautivador universo del jazz con Theo Croker, un trompetista audaz y visionario nacido el 18 de julio de 1985 en Leesburg, Florida. Nieto del célebre trompetista Doc Cheatham, Theo ha fusionado el post-bop, el funk y la electrónica para crear un sonido cósmico y espiritual que trasciende géneros. Después de residir en China, lanzó álbumes innovadores como Afro Physicist (2014) y Star People Nation (2019), el segundo de los cuales le valió una nominación al Grammy. En 2021, presentó BLK2LIFE || A FUTURE PAST y en 2022, Love Quantum, reafirmando su visión del afrofuturismo musical.

Al di Meola ELECTRIC BAND – Teatro de La Latina – 4 de noviembre de 2024 – 20:00h Al Di Meola es un virtuoso guitarrista conocido por su técnica impecable y su fusión innovadora de jazz, rock y música latina. Su habilidad para combinar ritmos complejos y melodías cautivadoras le ha ganado reconocimiento internacional y un lugar destacado en el mundo de la guitarra. Con álbumes icónicos como Casino y Elegant Gypsy, ha marcado un antes y un después en la música moderna.

Tindersticks – Teatro Coliseum – 4 de noviembre de 2024 Tindersticks es una banda británica de indie rock formada en 1991, conocida por su sonido melancólico y cinematográfico. Liderada por Stuart A. Staples, la banda mezcla rock, soul y jazz, con letras introspectivas y arreglos orquestales. Han lanzado varios álbumes aclamados, además de componer bandas sonoras para películas como las de la directora Claire Denis.

ZENET – Teatro Lope de Vega – 9 de noviembre de 2024 – 12:00h Zenet es una de las voces más sugerentes del panorama musical español. Convertido ya en un referente, rodeado de su espectacular banda de jazz. Su último trabajo musical, ZENETIANOS, es un disco de duetos en el que Zenet, junto a 14 artistas a los que admira profundamente, repasa algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Cimafunk - Teatro Eslava – 15 de noviembre de 2024 – 20:30h Cimafunk, un rockstar afrocubano nominado al Grammy, representa su herencia cimarrona, evocando a los cubanos de origen africano que resistieron la esclavitud. Su música transforma los ritmos cubanos tradicionales al fusionarlos con funk, afrobeat y hip hop. Aclamado en sus giras por Estados Unidos y Europa, Cimafunk es reconocido como uno de los grandes showman actuales. Está revolucionando la música cubana contemporánea y la identidad afrolatina, con su álbum El Alimento, nominado a los Grammy 2023 como Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.

Egberto Gismonti – San Pol – 21 de noviembre de 2024 – 20:00h Virtuoso de la guitarra y el piano, Egberto Gismonti ha creado un conjunto de obras que se sitúan en la encrucijada entre la tradición folclórica de su Brasil natal y el mundo de la música clásica, de un modo que recuerda a su predecesor Heitor Villa-Lobos. También es un hábil improvisador y su deslumbrante técnica es capaz de evocar una paleta de colores casi orquestal. Egberto Gismonti es mundialmente conocido como multiinstrumentista y compositor. Un hito en su desarrollo fue su encuentro con los pueblos indígenas de la selva amazónica y su música: sus investigaciones y encuentros humanos cambiaron su visión de las posibilidades expresivas del lenguaje musical y siguen fertilizando su obra hasta el día de hoy.

Ana Moura – Teatro Coliseum – 25 de noviembre de 2024 – 20:00h Ana Moura es una cantante de fado única que, aunque respeta la tradición, fusiona su música con otros géneros como el rock, soul y ritmos africanos. Su voz tiene un impacto emocional inmediato y ha sido admirada por artistas como Prince y los Rolling Stones. Con una presencia magnética en el escenario y una versatilidad musical excepcional, Moura se atreve a innovar constantemente. Ahora lanza su séptimo álbum, Casa Guilhermina, reafirmando su deseo de explorar nuevos horizontes. Su música, sin barreras ni etiquetas, celebra la libertad artística y creativa, como refleja en su tema "Andourinhas".

Tony Ann – Teatro La Latina – 25 de noviembre de 2024 – 20:00h Tras agotar las entradas para su residencia de 4 conciertos en Le 360 de París, el pianista y compositor canadiense Tony Ann emprende ahora su primera gira mundial. Con más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, Ann llevará su virtuoso espectáculo a la carretera y emocionará al público con actuaciones que traspasan los límites del género neoclásico. Con lo más destacado de su trilogía de EPS EMOTIONALLY (BLUE, ORANGE, RED), colaboraciones pop y temas inéditos, Ann está deseando llevar su mundo de emociones y armonía a un escenario cerca de ti.

Mariza – Teatro Coliseum – 9 de diciembre de 2024 – 20:00h La reconocida cantante portuguesa Mariza llegará a Madrid como parte de la Summum Concert Series para ofrecer un concierto inolvidable. Conocida como la «Reina del Fado», Mariza ha cautivado a audiencias globales con su emotiva y poderosa voz. En este concierto, presentará tanto sus grandes éxitos como nuevas composiciones que exploran distintas facetas del fado, acompañada por una destacada banda de músicos portugueses. Este evento promete ser una experiencia sensorial única, donde música, emoción y tradición se unen. No pierdas la oportunidad de disfrutar de una de las artistas más importantes a nivel internacional.

IRREVERSIBLE ENTANGLEMENTS – Sala Villanos – 21 de enero de 2025 – 20:00h Irreversible Entanglements, una banda que combina jazz y música afroamericana con un enfoque radical. Nacidos de lazos de amistad profunda y un firme compromiso activista, su música es una auténtica celebración de la vida y la cultura negra. Este quinteto, con raíces en Filadelfia, Nueva York y Washington DC, está formado por la poeta Camae Ayewa (Moor Mother), el talentoso bajista Luke Stewart, el saxofonista experimental Keir Neuringer, y el dinámico dúo de Aquiles Navarro en trompeta y Tcheser Holmes en batería. Desde su impactante debut en 2017, han conquistado al público en importantes festivales y salas de todo el mundo, dejando una marca indeleble con su energía improvisada y su mensaje socio-político.

Buba Espinho – Teatro Bellas Artes – 3 de febrero de 2025 – 20:00h El cantante y guitarrista portugués Buba Espinho ha anunciado su nuevo álbum para 2023. Reconocido por su habilidad para fusionar el «Cante Alentejano» y el «Fado», Buba ha tenido una destacada carrera, desde sus inicios en el «Cante Alentejano» hasta su éxito en el fado. Ganador de la «Grande Noite do Fado» en 2016, ha colaborado con grandes músicos como Rui Veloso, Ana Moura y Mariza. Su último álbum, Alma Latina (2023), rinde homenaje a sus raíces. Su próximo trabajo promete una fusión de tradición y modernidad, consolidándolo como uno de los principales artistas de Portugal.

Sara Correia – Teatro Bellas Artes – 4 de marzo de 2025 – 20:00h Sara Correia es una destacada cantante portuguesa de fado, nacida en Lisboa en 1993. A los 13 años ganó el concurso «Grande Noite do Fado», inspirada por su tía Joana Correia y Amália Rodrigues. En 2018 lanzó su álbum debut Sara Correia, que alcanzó el octavo lugar en las listas de Portugal. Su segundo álbum, Do Coração (2020), fue nominado a un Grammy Latino. En 2023, participó como coach en The Voice y lanzó su tercer álbum, Liberdade, consolidándose como una de las principales voces del fado contemporáneo.

Ambrose Akinmusire - Teatro Lara – 26 de mayo de 2025 – 20:00h Trompetista de jazz estadounidense reconocido por su estilo innovador y su enfoque emocional en la improvisación. A lo largo de su carrera, ha fusionado elementos del jazz contemporáneo con influencias de música clásica y hip-hop, creando un sonido único. Akinmusire ha trabajado con artistas de renombre y ha sido aclamado por su capacidad para explorar temas sociales y personales a través de su música.

