Entrenamiento mental de alto rendimiento para opositores a notarías, de la mano de Inteligencia Opositora

En España, para opositar a notario se requiere el título de Derecho y aprobar una serie de exámenes. Sacar adelante una oposición de la envergadura de notarias exige tiempo, capacidad y esfuerzo. Pero sobre todo se trata de una prueba de carácter. Saberse los temas no es suficiente. Se necesita estabilidad física, mental y emocional, una buena técnica de estudio, una actitud o forma de pensar que resulte capaz de sostener en las malas rachas, y una estrategia que asegure llegar al examen en un pico de forma.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, según algunos datos, menos de un 20% estaba sacando la oposición y que la media de la preparación son 7 años. Este aspecto cualitativo, para quienes prefieren un proceso “personal” de la oposición, es lo que de verdad distingue a los opositores brillantes de aquellos otros que nunca llegan a su meta. No se trata de la inteligencia o la voluntad.

Desgraciadamente, el manejo propio es un elemento a menudo descuidado en la preparación tradicional, que se enfoca casi exclusivamente en memorizar los temas. Para dar respuesta a esta necesidad, el abogado y fundador de Inteligencia Opositora, Juan Manuel Ruigómez Gómez, ha diseñado un efectivo programa de entrenamiento mental para opositores a notarías.

Por su profundidad, este método sirve como modelo para otras oposiciones (Abogacía del Estado, Registros, Jueces y Fiscales, Inspectores de Hacienda, Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, Letrados de Comunidades Autónomas, etc.)

Novedoso entrenamiento mental para opositores a notarías El Programa de Entrenamiento Mental para Opositores a Notarías consta de tres elementos.

En primer lugar, consta de 36 lecciones en formato video, divididas en 12 módulos, donde se tratan todos los aspectos prácticos de la preparación (creación de un contexto favorable al estudio, estabilidad emocional, autoestima y mentalidad de ganador, gestión del estrés, técnicas de concentración y estudio específicas de la oposición, tecnología cognitiva para mejorar el rendimiento cognitivo, la técnica del examen y del caso práctico, entre otros temas).

El Programa responde a un método que lleva aplicándose durante más de dos décadas con centenares de opositores, y que va acumulando las mejores prácticas de los opositores más brillantes. Afronta de forma ordenada y práctica las dificultades más comunes y los escenarios más habituales del opositor, con un abordaje integral de aspectos emocionales, anímicos y cognitivos.

Este programa híbrido, mezcla la agilidad de poder trabajarlo a un ritmo propio a través de una plataforma online con una serie de videos con una duración de entre 15 a 20 minutos. Esto permite al estudiante ajustar el tiempo dedicado tanto al estudio como a la visualización del material audiovisual, en función de sus necesidades.

En segundo lugar, el Programa contempla la realización mensual de reuniones en línea grupales, con el propósito de aclarar dudas referentes al contenido del programa y potenciar el rendimiento académico. Estas reuniones quedan grabadas y a disposición de los alumnos que necesiten retomar algunas de las explicaciones aportadas en estos encuentros.

Y en tercer lugar, cada alumno puede consultar en privado con el coach sobre todo lo que necesite mediante un buzón de consultas con el tutor.

Abordaje integral en la preparación de opositores de notarías Para Juan Manuel Ruigómez Gómez, creador del método de entrenamiento mental para opositores de notarías que se ofrece a través de la plataforma Inteligencia Opositora, el valor de este programa reside en que es que un todo orgánico fundamentado en esos tres pilares.

Para aquellos que lo siguen, los resultados en términos de acortar la duración de la preparación y de posibilidades de aprobar se disparan tal como atestiguan las numerosas referencias disponibles.