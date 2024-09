Víctor Aroca, 'El éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio'

Víctor Aroca concede una entrevista hablando del multiverso de Phoenix Secret y también de su marca personal.

Cuéntanos Víctor ¿Cómo va la campaña y suscripciones del casting?

En estos momentos estamos desbordados, estamos teniendo una gran acogida. Una media de cien suscripciones diarias y también nos contactan por otros motivos, ya sea el deseo de entrevistarme o colaborar con nosotros.

Estamos muy contentos y felices. También es cierto que llegar al hoy ha sido un precio elevado y sobre todo proporcional a la magnitud de quienes somos. No podría haber sido de otra manera.

Hemos visualizado la página oficial de Phoenix Secret y hemos de felicitarte a ti y todo el Dream Team involucrado, nos ha parecido algo superlativo, otro nivel muy diferente de todo lo que se suele ver habitualmente

Muchas gracias, realmente esta web es el resultado de un trabajo de dos años y en reglas generales no es el tiempo que se suele emplear.

Nosotros buscamos siempre la excelencia y el trabajo en equipo es lo que nos ha conducido al día de hoy. Hasta el más mínimo detalle lo tenemos en cuenta.

Así como es nuestra presentación en la web, ilustraciones, publicidad, fotos, ediciones, texto, no nos apresuramos, un teaser o edición de video puede pasar por treinta versiones literalmente hablando antes de su aceptación o publicación y así es como trabajamos en todas las áreas. Nos tomamos el tiempo preciso y necesario dentro de unos deadlines.

No existe una segunda oportunidad para crear una primera buena impresión.

Antes de Phoenix Secret, hicisteis un casting bajo el nombre Proyecto Ave Fénix, ¿Correcto?

Así es, en aquel momento precisábamos de otro nombre porque Phoenix Secret no estaba registrada, hoy si lo está, además siempre fue el nombre que nos representaba y representa, hoy es un registro oficial.

El Casting que hicimos el 9 de julio del 2022 fue increíble y conectamos con personas que ya fueron seleccionadas y ya forman parte del equipo de trabajo, ahora en el siguiente casting concluimos otra fase importante, el próximo 24 de noviembre en el Teatro Goya, Madrid.

Además del multiverso también tienes tu propia marca personal, ¿Qué nos podrías contar acerca de la proyección que deseas darle?

Sí, Víctor Aroca es también una marca registrada. Es la forma en la que como - Comunicador Místico y Artista Polifacético - el mundo va a conocerme.

Añadir que ambas marcas se lanzan a escala global, son las dos caras de la misma moneda, indisolubles, no existe la una sin la otra.

¿Vais a lanzar ambas marcas al mismo tiempo a escala global?

Sí. La forma es pionera. Pronto se verá. Prefiero demostrar más que hablar sobre la forma en la que lo haremos. Somos herméticos al respecto de todo aquello cuanto hacemos y solo las personas involucradas lo saben, creo que es importante hacer más que decir, todo a su tiempo se verá

Entiendo que es muy probable que hayáis recibido muy buenas críticas, pero también quienes haya que os hayan dicho cosas que apelen a su opuesto, ¿Es así?

Lo primero que voy a decirte es que - Lo que opinen los demás, está de más- es importante no tomar nada en forma personal, al final cada persona da lo que tiene en su interior. Cuando eres feliz la crítica no forma parte de ti. De este modo podemos decir que cuando una persona habla sobre cualquier persona, no está definiendo quien es esa persona, sino que está definiendo claramente quien es ella o él con su lenguaje hacia terceros.

Al respecto de una visión general de quienes nos vayan conociendo, hemos de tener la humildad suficiente de saber y ser conscientes de que no vas a gustar a todo el mundo. El punto es que Phoenix Secret no intenta gustar a todos, tiene su propia personalidad e identidad, y tampoco trata de convencerte de nada. Solo hay una cosa que te dará respuestas - tu experiencia - por ende yo invito a todos a que no crean nada de lo que podamos comunicarles o transmitirles.

El conocimiento no equivale a sabiduría dado que esta implica la práctica constante y a través de ella, encontrarás tu propia verdad, que no tiene por qué ser la mía. Podemos compartirla o no, para mí lo importante es que tú, a tu manera y de la forma que tú consideres, seas feliz y contribuyas a un mundo mejor en la medida de lo posible con la sabiduría de la que dispongas, no importa si viene de nosotros u otras fuentes.

¿Una frase que te defina y que desees compartir?

Tú eliges tu destino y tu destino es elegir.

Muchas personas pueden decir, yo soy así... Respecto a algo sobre su carácter y yo siempre digo, sigues eligiendo ser así.

Hay cosas en mí que las tuve que cambiar si o sí. Lo cual implica que hay versiones anteriores a la actual que ya no existen en mi visión o forma de ser, pero esos cambios son tan personales que no hay que decirle a nadie que cambie. Yo apelo más a cambiar tú si quieres ver un cambio en el exterior. Cada cual cambia a su ritmo si así es su deseo. Acorde a tu estado evolutivo, irás a un ritmo u otro, pero cada persona ha de ocuparse principalmente de sí mismo, más que de exigirle al otro que cambie.

¿Nos podrías hablar de la esencia de algún capítulo del primer libro que estás escribiendo?

Sí, daré una breve explicación para que se entienda el formato literario y desde que dos prismas contribuimos a que el lector pueda evolucionar hacia una mejor versión de sí mismo. Además de explicar teóricamente y como poner en práctica cada ley espiritual, habrá una historia novelística donde hay un conflicto y resolución entre personajes, todo ello es parte del multiverso fílmico.

-YO SOY- es el primer capítulo, es un decreto muy poderoso, que en mi experiencia personal es manifestador de muchas cosas bellas en mi vida. Hay que tener en cuenta que tú puedes decirle al universo todas las veces que deseas que eres algo, yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy saludable, yo soy el mejor en tal área y todo ello es válido.

A más lo repites, más puedes crear esa realidad, esto es algo certero y la letra pequeña de manifestar a través del YO SOY hay que tenerla muy en cuenta. Has de hacerte responsable de decirlo, porque al final, si no tomas acción, si no tienes un plan, si no eres coherente entre lo que dices y haces, todo caerá y no hay nada que refute lo que dices, así como tampoco algo que sustente tus palabras.

Yo prefiero hacer y que mis hechos digan quien soy, no por ello niegues el decirlo y expresarlo si así lo deseas, pero sé consciente de que decir YO SOY el mejor en algo, conlleva un precio, un tiempo, una consistencia y perseverancia, entonces mi pregunta es, ¿has pagado el precio para decirlo y al mismo tiempo hay hechos que refuten lo que dices ser? "El éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar el precio".

Me gusta basarme en el sentido común, en la coherencia, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de leyes universales, formas de conectar con la fuente creadora o como quieras denominarla, para manifestar tus deseos. YO SOY es un decreto y una ley invulnerable, pero el universo, no escucha lo que dices oralmente, escucha principalmente lo que sientes por encima de todo, de manera que has de tener un elevado grado de integridad espiritual, si sientes algo, tomarás acción acorde a tu sentir y cuando de forma perseverante actúas en coherencia, manifiestas y ese poder co-creador, todos tenemos acceso a él, lo importante es ponerse manos a la obra y algo que creo que es muy importante es trabajar sin contarle a nadie, como ya he mencionado anteriormente, excepto a las personas involucradas, tus proyectos. Sé paciente, porque en tu perseverancia y trabajo silencioso, también hallarás tu verdadero éxito, lo bonito no es llegar a la cima, lo realmente apasionante e increíble es, en quien tuviste que convertirte para llegar donde más deseaste, donde en algún punto de tu vida empezaste desde cero y desde lo más básico, quien realmente cree en sí, es capaz de todo.