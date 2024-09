Hasta 4.000 euros en devolución de cotizaciones indebidas al IRPF para mutualistas establece la Sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo

La Sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo, trata un tema crucial para los mutualistas jubilados que cotizaron a la mutualidad laboral. Este documento judicial reconoce el derecho a una reducción fiscal significativa y la devolución de las cotizaciones indebidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que tiene significativas implicaciones para muchos jubilados en España.

¿Qué establece la Sentencia 707/2023? De manera general, el fallo judicial determina que los pensionistas tienen derecho a una reducción fiscal del 100% por lo cotizado hasta el 31 de diciembre de 1966 y del 25% por lo cotizado entre 1967 y 1978. La resolución considera a quienes hayan cotizado en su momento a las mutualidades de previsión social.

Con esta sentencia el Tribunal Supremo reconoce que las cotizaciones realizadas no debieron tributar en su totalidad, por lo que ordena la devolución del cobro indebido durante los últimos cuatro ejercicios tributarios, períodos impositivos que aún no prescriben. En este contexto, los mutualistas tienen la posibilidad de recibir entre 3.000 y 4.000 euros de reembolso.

Esta devolución se realiza de forma automática con solo completar un formulario habilitado por la Agencia Tributaria, sin la necesidad de presentar ningún tipo de documento adicional. Si un pensionista que cumple los requisitos no recibe el reembolso, puede solicitarlo manualmente a través de una declaración complementaria.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la devolución no aplicará a todas las pensiones, por lo cual consultar con especialistas en la materia resulta clave para quienes poseen dudas de cómo proceder en el marco de la Sentencia 707/2023.

