Gabriel Taveras invita a sus lectores a un viaje por su propio ser a través de su libro, ‘Sentimientos y emociones’.

CÍRCULO ROJO.- Gabriel Taveras lleva escribiendo desde los 15 años en ‘Sentimientos y emociones’ deja una parte de si mismo. “Me gusta poder transmitir mis sentimientos a través de mis escritos. También me he inspirado, en experiencia que he vivido y han vivido personas cercanas”, explica.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, un gran abanico de emociones y sentimientos. Como bien indica su autor, este libro va a dirigido “a todas las personas que me han apoyado. A todas aquellas que se sienten identificadas con lo que escribo. A todas las personas que se han quedado en mi vida aun cuando yo he perdido mi norte y sobre todo a todas aquellas personas que le han brindado esos rayitos de sol a mi cielo tan opaco”.

AUTOR

Desde el Caribe a España: Un viaje de emociones y sentimientos.

Nacido en la vibrante República Dominicana, Gabriel, con cada palabra, buscaba capturar la esencia de sus emociones y experiencias. A los 18 años, decidió emprender un nuevo capítulo en su vida y se trasladó a España en busca de nuevas oportunidades y horizontes.

Su viaje marcó un cambio interior. A través de sus escritos, Gabriel invita a los lectores a un viaje íntimo por sus pensamientos más profundos y sus emociones más sinceras. Cada palabra es un eco de su alma, una ventana hacia su mundo interior.

Desde la nostalgia de los recuerdos hasta la euforia del descubrimiento, su pluma es un testamento de la capacidad humana para encontrar belleza en la experiencia compartida. Con una prosa delicada y conmovedora, Gabriel nos recuerda la amplitud del lenguaje del corazón.

Esta es su historia, una historia de amor, tristeza y soledad plasmada a través de las palabras.