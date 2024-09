Carla Tejera publica ‘En un mundo rosa’, un cuento infantil dedicado a su hija.

CÍRCULO ROJO.- Carla Tejera ha encontrado la inspiración en su hija para crear su obra, ‘En un mundo rosa’. “Ella tiene una enfermedad rara llamada Anemia de Fanconi la cual le causó, entre otras, una discapacidad física. Desde muy pequeñita ha tenido devoción por los cuentos y quería que encontrara una historia en la que se viese reflejada y que además no fuese un problema que solucionar, solo una situación más en este mundo como tantas otras”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “posiblemente un cuento poco común, cuyo objetivo es simplemente recordarnos que no todo es “de color de rosa”. Que en la vida hay muchas gamas de colores y que hay que dar cabida a todas ellas”.

‘En un mundo rosa’ no es la “típica historia” que empieza con un problema que hay que solucionar y finalmente acaba siendo solucionado, sino que plantea la vida, tal y como es; sin intención de cambiar a nadie, simplemente aceptándola como es y sabiendo de la existencia de cada particularidad.

SINOPSIS

Un cuento sobre cómo una pequeña casualidad puede cambiarlo todo.