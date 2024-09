Revolucionando el retorno laboral con innovaciones en IA

Hoy se tiene el placer de entrevistar a José Luis Martínez Río, Director Comercial de Pasiona, una consultora tecnológica líder en el sector. En esta charla, se explorará cómo Pasiona está revolucionando el retorno laboral tras las vacaciones mediante innovaciones basadas en la Inteligencia Artificial. Se abordarán temas clave como la formación en Copilot para Microsoft 365, una herramienta transformadora para la productividad, así como otros programas que Pasiona ofrece para apoyar a empresas en su proceso de transformación digital. Además, José Luis ofrecerá su visión sobre el futuro del trabajo en un entorno cada vez más digitalizado.

José Luis, ¿cómo está abordando Pasiona los desafíos del síndrome post-vacacional en las empresas?

En Pasiona, entendemos que el regreso al trabajo tras las vacaciones puede ser un periodo complejo y estresante para muchos profesionales y empresas. Nos hemos enfocado en desarrollar soluciones basadas en Inteligencia Artificial que no solo facilitan esta transición, sino que la convierten en una oportunidad de mejora y crecimiento. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas que permitan a las empresas y sus empleados retomar sus actividades de manera eficiente y productiva desde el primer día.

Nos ha llamado la atención su formación en Copilot para Microsoft 365. ¿Podría explicarnos más sobre esto?

Por supuesto. Nuestra formación en Copilot para Microsoft 365 es uno de nuestros productos estrella. Se trata de un curso intensivo de 24 horas diseñado para revolucionar la forma en que los profesionales manejan sus tareas diarias, especialmente en lo que respecta a la gestión del correo electrónico y la organización del trabajo.

Los participantes aprenden a utilizar la IA para clasificar y priorizar correos automáticamente, lo que reduce drásticamente el tiempo dedicado a la gestión de la bandeja de entrada. También enseñamos cómo generar respuestas profesionales en cuestión de segundos y cómo extraer información clave de extensos hilos de correo.

Pero va más allá del correo electrónico. La formación abarca cómo utilizar Copilot para programar reuniones de manera eficiente, crear presentaciones impactantes en menos tiempo y analizar datos complejos con facilidad. Es una herramienta que realmente transforma la productividad individual y de equipo.

Además de la formación, ¿qué otras soluciones ofrece Pasiona para ayudar a las empresas en su transformación digital?

Una de nuestras ofertas más destacadas son nuestros programas Kit Digital y Kit Consulting. El Kit Digital está diseñado para pequeñas empresas, ofreciendo subvenciones de hasta 12.000 € para implementar soluciones digitales básicas. Es ideal para negocios que buscan mejorar su presencia online, gestión de clientes o seguridad informática. Por otro lado, nuestro Kit Consulting se enfoca en pymes, proporcionando asesoramiento especializado con ayudas de hasta 24.000 € para la implementación de IA y análisis de datos. Este programa va más allá de la simple implementación tecnológica; trabajamos mano a mano con las empresas para entender sus necesidades específicas y diseñar soluciones personalizadas que realmente impulsen su crecimiento.

Animo a todas las empresas interesadas a explorar estas opciones en nuestra página web para descubrir cómo pueden impulsar o transformar su negocio.

Cambiando un poco de tema, ¿cómo ve Pasiona el futuro del trabajo en un mundo cada vez más digitalizado?

En Pasiona, vemos el futuro del trabajo como un ecosistema híbrido donde la tecnología y el factor humano se complementan perfectamente. La IA y la automatización están liberando a los profesionales de tareas repetitivas y de bajo valor añadido, permitiéndoles enfocarse en aspectos que requieren creatividad, pensamiento estratégico y habilidades interpersonales. Prevemos un aumento en la demanda de roles que combinen conocimientos técnicos con habilidades blandas. Por ejemplo, expertos en IA que también sean excelentes comunicadores, o analistas de datos con fuertes habilidades de liderazgo. También creemos que la formación continua será más crucial que nunca. Las empresas que inviertan en el desarrollo constante de las habilidades de sus empleados serán las que prosperen en este nuevo panorama. En Pasiona, estamos comprometidos a ser un socio en este viaje de aprendizaje continuo, ofreciendo soluciones que no solo resuelven los problemas de hoy, sino que también preparan a las empresas para los desafíos del mañana.

Para finalizar, ¿qué consejo daría a las empresas que se enfrentan a los desafíos de la transformación digital?

Mi consejo principal sería: no teman al cambio, abrácenlo. La transformación digital no es solo sobre tecnología, es sobre reinventar cómo trabajamos y creamos valor. Animo a las empresas a ser curiosas, a experimentar con nuevas herramientas y metodologías, y a fomentar una cultura de aprendizaje continuo. También les diría que busquen socios estratégicos que puedan guiarles en este viaje. En Pasiona, no solo ofrecemos tecnología, sino también el conocimiento y el apoyo para implementarla de manera efectiva. Estamos aquí para ayudar a las empresas a navegar estos cambios y a convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento y éxito.