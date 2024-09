Alianza Logistics permite acceder a múltiples destinos con envíos de grupaje marítimo

El grupaje marítimo es una modalidad de transporte que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años debido a varios factores. Uno de ellos es la expansión del comercio global de todo tipo de mercancías por parte de industrias manufactureras y empresas.

Muchas de ellas no requieren mover volúmenes tan grandes de productos, pero necesitan del transporte marítimo para llegar a sus clientes a un coste razonable. Para alcanzar este objetivo es posible recurrir a los servicios especializados de la firma Alianza Logistics.

Grupaje marítimo con Alianza Logistics Alianza Logistics es una compañía especializada en el transporte de mercancías a través de diversas modalidades terrestres y marítimas. En cuanto a lo primero, mueven cargas secas y refrigeradas a nivel nacional e internacional, desde el arco mediterráneo hacia toda Europa. Con respecto al transporte marítimo, esta empresa ofrece servicios de Cross Trade, Contenedor completo (FCL), Consolidado (FCL/LCL) y Grupaje Marítimo, todos con múltiples posibilidades de rutas comerciales.

Según los representantes de esta firma de logística, el grupaje marítimo es una excelente opción para los envíos de menor tamaño. Gracias a este servicio los contenedores se comparten entre varios usuarios con la misma ruta y fecha de entrega. Es decir que con esta alternativa ya no es necesario esperar a llenar un contenedor completo para realizar un envío. Esto implica que se pueden trasladar mercancías con costes competitivos y tiempos de tránsito reducidos, aprovechando todas las ventajas del transporte marítimo.

Con el fin de agilizar esta última variable, la empresa Alianza Logistics cuenta con una amplia red de proveedores y agentes de aduana. Estos profesionales se encargan del seguimiento y del cumplimiento de todos los protocolos asociados hasta la entrega de las mercancías.

Ventajas del grupaje marítimo Gracias al grupaje más empresas pueden acceder al transporte marítimo. Se trata de una alternativa más económica que la aérea. Adicionalmente, el transporte por avión tiene varias restricciones en cuanto a los tipos de mercancías. Por ejemplo, no está permitido enviar líquidos, productos derivados del petróleo y sustancias peligrosas. Para estos elementos el transporte por mar es la única opción.

Otro beneficio es que gracias a esta modalidad se puede acceder a destinos que son inalcanzables o muy lejanos vía terrestre. Este factor permite a los interesados en estos servicios optimizar sus tiempos, ya que las entregas resultan mucho más veloces. De esta manera, es posible conseguir una reducción estructural de los costes en los procesos de importación y exportación de las mercancías.

Además de todos estos beneficios, con Alianza Logistics el grupaje marítimo dispone del respaldo de una organización que proporciona calidad a un precio justo. Sus expertos se aseguran de que los clientes reciban una atención óptima en todo momento, desde el contacto inicial hasta la entrega final.