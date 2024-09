'Bajo la esencia del corazón': la poesía que traspasa fronteras y conecta culturas

La escritora Tatiana Marín lanza su nuevo poemario traducido al inglés y francés, llevando sus versos sobre el amor y la nostalgia a un público global La escritora Tatiana Marín presenta su más reciente obra, Bajo la esencia del corazón, un compendio de poemas que exploran las emociones humanas. Traducido al inglés como Under the Essence of the Heart y al francés como Sous L’Essence du Coeur, el libro busca conectar con lectores de distintas culturas y lenguas, demostrando que la poesía puede trascender cualquier barrera lingüística.

Amante del arte y las letras desde joven, Tatiana Marín, de origen cubano-americano, es una autora con una amplia trayectoria, y actualmente reside en Estados Unidos, donde ha consolidado su carrera literaria. Bajo la esencia del corazón no es su primera incursión en la poesía, pero sí una de las más significativas, al compilar reflexiones de vida extraídas de varias de sus obras previas.

El poemario invita al lector a sumergirse en un universo introspectivo, abordando las distintas etapas de la vida y capturando las múltiples facetas de la existencia humana. Sus versos combinan delicadeza y fuerza, envolviendo al lector en una atmósfera nostálgica y reflexiva.

"Bajo la esencia del corazón es una obra cautivadora que nos revela una realidad con la cual fácilmente podemos vincularnos de manera universal a través de cada una de nuestras vivencias, capturando las diversas facetas de la existencia del ser humano", comenta.

Asimismo, el libro aborda temas universales como el amor y la nostalgia, dos fuerzas que Tatiana Marín explora con gran maestría. A través de sus poemas, Marín ofrece un espejo donde el lector puede ver reflejadas sus propias experiencias, vivencias y emociones, convirtiendo cada página en un viaje personal e íntimo. Esto hace que la obra destaque por su capacidad de conectar con cada persona sin importar su contexto cultural, un logro que se potencia aún más con las traducciones al inglés y al francés.

"El amor y la nostalgia son resultados de experiencias vividas que siempre conectarán profundamente con los lectores en cualquier época, aunque tengamos diferentes lenguas y culturas", explica la autora.

La poetisa posee un estilo único y cautivador, marcado por un uso delicado y preciso del lenguaje que permite al lector sumergirse en un mundo de profundos sentimientos. Su poesía se caracteriza por un equilibrio perfecto entre la delicadeza y la fuerza, un contraste que envuelve y conmueve.

La traducción fue un reto que Marín quiso llevar a cabo con ayuda profesional, consciente de que el traslado de los matices líricos a otras lenguas no siempre es sencillo. Este esfuerzo se traduce en una obra que mantiene la esencia original de sus versos, ofreciendo una lectura fiel a la visión de la autora.

"La barrera del lenguaje definitivamente es un desafío, sobre todo cuando de poemas se trata, ya que no siempre la traducción es sencilla. Para eso necesitamos la ayuda de personas cualificadas. Y, por supuesto que me gustaría llevar mi obra a más idiomas en el futuro".

El nuevo poemario de la autora es ideal para aquellos lectores que desean explorar sus emociones más profundas a través de la poesía. Una lectura imprescindible para quienes disfrutan de la introspección y la reflexión.

Tatiana Marín invita a explorar las profundidades de las emociones y vivencias propias y demuestra que la poesía no tiene fronteras. Su obra es un recordatorio de que, aunque el lenguaje pueda cambiar, los sentimientos que define son universales.

Bajo la esencia del corazón y sus traducciones al inglés y al francés, Under the Essence of the Heart y Sous L’Essence du Coeur, respectivamente, están disponibles en librerías.