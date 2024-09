APE Grupo abre la segunda convocatoria de sus Architecture Awards para profesionales de todo el mundo

El jurado está presidido por el arquitecto Francisco Mangado, Medalla de Oro de las Bellas Artes y miembro de la Academia de Arquitectura de Francia, acompañado por el prestigioso diseñador e interiorista Francesc Rifé Tras los buenos resultados de la primera edición, hoy arranca la segunda convocatoria de los "APE Grupo Architecture Awards", unos premios organizados por la empresa cerámica APE Grupo, que tienen como objetivo reconocer y destacar el trabajo de arquitectos e interioristas que han utilizado la cerámica de APE Grupo en sus proyectos.

El presidente del jurado de esta edición es el prestigioso arquitecto Francisco Mangado, Académica y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otros reconocimientos. Le acompañan en el jurado el prestigioso diseñador e interiorista Francesc Rifé, y la arquitecta Susana Babiloni, presidenta del Colegio de Arquitectos de Castellón.

A los "APE Grupo Architecture Awards" pueden presentarse profesionales y proyectos tanto españoles como de ámbito internacional, con obras finalizadas de arquitectura e interiorismo de nueva planta y de rehabilitación de espacios existentes. Asimismo, también pueden optar al premio espacios específicos de una vivienda, edificio o proyecto, que formen parte de un conjunto construido o reformado.

El premio cuenta con una dotación económica de 5.000 euros, y el plazo para enviar las propuestas y documentación finaliza el 12 de noviembre. Las obras presentadas tienen que estar finalizadas y deben emplear materiales cerámicos de APE Grupo. En esta dirección, se puede conocer todos los detalles de los premios www.apegrupo.com/architectureawards.

Los resultados de los premios de la primera edición destacaron por la riqueza de la utilización de la cerámica en las obras presentadas y por su dimensión internacional, que incluyó obras procedentes de países como Filipinas, Costa Rica, Bielorrusia, Francia y España, entre otros.

El proyecto ganador fue "Vitápolis", un co-living para séniors situado en Toledo (España) y desarrollado por el estudio Romero&Vallejo. El jurado estuvo formado por la premiada arquitecta italiana Benedetta Tagliabue (EMBT Architects), Tomás Alía (Caramba Estudio) y el Colegio de Arquitectos de Castellón.

Esta acción forma parte de un conjunto de iniciativas que persiguen dar una mirada avanzada entre el mundo profesional y la cerámica contemporánea de APE Grupo. En este sentido, APE Grupo tiene en marcha un ciclo de conferencias de arquitectura, conocido como "Ágora Inspiring Talks", en el que han participado arquitectos de renombre como Emilio Tuñón, Benedetta Tagliabue, Iñaki Ábalos, Rafael de la Hoz y Carlos Lamela.

Entre otras de sus actividades, también destaca la realización anual de un estudio de tendencias en los espacios interiores, conocido como "The New Habitat: así cambian los espacios que habitamos", un proyecto que hoy ya tiene un reconocimiento por parte de todos los profesionales de este ámbito y se ha convertido en un obligado manual de consulta.

Más información sobre el jurado

Francisco Mangado

Francisco Mangado (Navarra, 1957), es arquitecto y economista. Ha sido profesor invitado en la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, Eero Saarinen Visiting Professor of Architecture en la School of Architecture en la Universidad de Yale, profesor invitado en L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Baird-Gensler Visiting Professor en la School of Architecture of Cornell University y profesor invitado en el Politécnico de Milán y en l´École Nationale Supérieure d´Architecture Paris Val de Seine. Es profesor extraordinario de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.

Sus trabajos han sido recogidos en numerosas publicaciones y exposiciones nacionales e internacionales.

En 2011 fue nombrado "International Fellow" del RIBA (Royal Institute of British Archi-tects) y en 2013 miembro honorario del AIA (American Institute of Architects). En 2016 la Academia de las Artes de Berlín le concede a Francisco Mangado el Premio Berlin Art Prize-Architecture 2017. En el año 2022 recibe el premio de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes otorgado por el Gobierno de España, y en 2024 es nombrado miembro de la Academia de Arquitectura de Francia.

Ha recibido en dos ocasiones el Premio de Arquitectura Española por el Pabellón de España de la Expo Zaragoza 2008, así como por el Palacio de Congresos y Hotel en Palma de Mallorca. En 2021 el Gobierno de Navarra le otorga el Premio Francisco Javier por su trayectoria en el campo de la arquitectura, la docencia y el impulso a la interacción de esta disciplina con otros campos del saber.

En 2008 fundó la Fundación Arquitectura y Sociedad, la cual ha recibido la medalla de oro del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España) en 2015.

Francesc Rifé

Interiorista y diseñador industrial, Francesc Rifé (Sant Sadurní d’Anoia, 1969) funda su estudio en Barcelona en 1994. Influenciado por el minimalismo y marcado por una historia familiar ligada a la artesanía, articula toda su obra en torno al orden espacial y a la proporción geométrica. El trabajo interdisciplinar de su estudio incluye proyectos de interiorismo, diseño industrial, arquitectura, creación de conceptos, instalaciones, grafismo y dirección artística.

Entre sus proyectos destaca el Caro Hotel de Valencia (2010), la residencia del primer equipo del Real Madrid (2013), Casa Grande Hotel en La Rioja (2020), Sana Hotel en Berlín (2011), el cambio de imagen para las salas VIP de Avianca (2018), nuevos conceptos de diseño para las tiendas de moda y calzado, Nino Álvarez (2006-2022), ASH (2018-2019), Carhartt (2000-2013), Camper (2018) o Scalpers (2024), restaurantes con estrella Michelin como el emblemático Can Fabes (2003) y los diseñados para el chef Ricard Camarena (2010-2022), Bosco de Lobos Barcelona para el Grupo Tragaluz (2023), el Roca Shanghai Gallery (2013-2018), las primeras oficinas insignia y All in One de CaixaBank (2013-2019), el showroom de la marca suiza Laufen en Moscú (2019) y el de Vibia en Gavà (2020), la sede de Power Electronics en Llíria (2020) y de la empresa de cerámica Farsight en la ciudad china de Foshan (2022).

En la actualidad trabaja en el desarrollo del nuevo Hotel Presidente Intercontinental de Monterrey, México, las bodegas Tritium en La Rioja y en los interiores del nuevo showroom y oficinas de Andreu World, entre otros.

Diseña producto para compañías nacionales e internacionales tales como Tomasella, Marset, Point, Inclass, Blasco&Vila, Akaba, Mobboli, Kendo, Nosten Argentina, Omelette Editions, JMM, Milan Iluminación, Estiluz, NOW Carpets, Perobell, Poalgi, Dynamobel, Kendo, Alexandra, Bivaq, BK o Pummba.

A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios de diseño como los Contract World Awards, el Red Dot, ICFF Editors Awards, el HIP Award en Chicago, el premio FAD, varios premios DELTA y, más recientemente, el reconocimiento a su trayectoria profesional en Casa Decor e Interihotel. Su trabajo ha sido ampliamente divulgado en prensa generalista, así como en publicaciones y libros especializados a nivel nacional e internacional. Durante años se ha dedicado a la docencia y tiene un papel activo en talleres, congresos y conferencias.