"La farmacia como agente comunitario: redes locales de salud de Gipuzkoa", proyecto ganador en los premios de Innovación Social del Consejo General de Farmacéuticos

Ane Otaegui, farmacéutica donostiarra integrante de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) y participante en proyectos de las redes locales de salud, recogió ayer el galardón en Madrid, subrayando que "el modelo de farmacia tiene que cambiar. Necesitamos que cuenten más con nosotros, que nos valoren más y ofrecer más servicios de la mano de la administración" Actualmente, 38 farmacias de 8 municipios (el 13% del total en Gipuzkoa) participan en las redes locales de salud del territorio, proporcionando cobertura a aproximadamente 330.000 personas.

El proyecto 'La farmacia como agente comunitario: redes locales de salud de Gipuzkoa', presentado por el COFG resultó ayer ganador en la categoría social de los ‘Premios a la Innovación Social: Farmacéuticos y ODS’ del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Estos premios reconocen la labor transformadora que los farmacéuticos/as y sus colegios realizan en el ámbito social y medioambiental, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En su tercera edición, se han recibido 55 candidaturas.

El galardón para el proyecto del COFG fue recogido por la farmacéutica guipuzcoana Ane Otaegui, de manos del director general de Cartera Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández. Otaegui, titular de farmacia en San Sebastián, subrayó en su intervención la capacidad de la farmacia de integrarse en otras redes comunitarias: "El modelo de farmacia tiene que cambiar. Necesitamos que cuenten más con nosotros, que nos valoren más. Necesitamos ofrecer más servicios de la mano de la administración", subrayó.

Desde su propia experiencia participando en la red local de salud (RLS) Erlauntza en el barrio de Gros en San Sebastián, la farmacéutica destacó que "cuando participas en una RLS cambias la manera de atender a tus pacientes, lo haces con una visión más global, teniendo en cuenta todos los recursos existentes en el barrio. Siento que me escuchan, me valoran y cuentan conmigo en mi barrio gracias a mi participación en esta red. Somos un equipo de personas que trabamos por la salud y bienestar de los ciudadanos del barrio. Lo integramos: una médico y una enfermera del centro de salud, profesionales de servicios sociales, de cultura y del patronato de deportes del barrio, Ayuntamiento de San Sebastián, representante de Salud Pública del Gobierno Vasco y dos farmacéuticas. Nos reunimos cada dos meses y ponemos en marcha proyectos y protocolos que, os aseguro, mejoran la calidad de vida de la ciudadanía", señaló.

En su intervención, Ane Otaegui afirmó que la farmacia es una de las partes más activas de las redes locales de salud, por su accesibilidad, su contacto diario con la ciudadanía y por todas las actividades y servicios que puede ofrecer; "a ello se suman las relaciones de confianza que se establecen con otros profesionales". Por último, recordó que el COFG lleva años impulsando la participación de la farmacia en estas redes "y ayuda a todas las farmacéuticas y farmacéuticos que participamos en estas redes, aportando ideas y coordinando acciones"

El proyecto premiado

El objetivo principal del proyecto del COFG premiado ayer es impulsar y coordinar la labor social de la farmacia y su participación en las redes locales de salud (RLS), para centralizar y coordinar todas las iniciativas, generar buenas prácticas en farmacia social, impulsar protocolos y contribuir en las relaciones institucionales de los distintos agentes. "Estas redes son esenciales para crear espacios de confianza entre los diferentes agentes locales de acción comunitaria en barrios y municipios, incluyendo sectores como la sanidad, educación, cultura, deporte y servicios sociales", recuerdan desde el Colegio guipuzcoano.

Actualmente, 38 farmacias (el 13% del total en Gipuzkoa) en 8 municipios participan en estas redes, proporcionando cobertura alrededor de 330.000 habitantes. De esta manera, contribuyen a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, abordando los factores determinantes de la salud en un entorno comunitario, promoviendo la prevención de enfermedades, el acceso equitativo a servicios de salud y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Entre las iniciativas que se han puesto en marcha en el marco del proyecto destacan:

Desarrollo de protocolos de actuación para diferentes patologías junto con centros de salud (monitorización de la presión arterial, protocolos ante síntomas menores, problemas de salud mental, etc.). Impartición de sesiones sanitarias para la ciudadanía en centros de personas mayores y asociaciones vecinales (higiene del sueño, automedicación, incontinencia urinaria, etc.). Actividades formativas en centros escolares (desayunos cardiosaludables, pediculosis, hábitos saludables y actividad física, etc.). Acciones de comunicación con los centros de salud (por ejemplo: protocolos de comunicación de incidencia urgentes y no urgentes). Desarrollo de protocolos de derivación de pacientes vulnerables junto con Servicios Sociales (prescripción de actividades sociales, derivación de pacientes con fragilidad, soledad no deseada, etc.). Creación y participación en campañas sanitarias (promoción de la salud, prevención de enfermedades infecciosas, salud en la mujer adulta, etc.). Además, en el COFG trabajan para avanzar y profundizar en el rol social de la farmacia, ya que, por su distribución geográfica, cercanía, horario, etc. puede jugar un rol fundamental en esta área. En este campo, el COF Gipuzkoa es pionero: impulsó Farmazia Lagunkoia, trabaja con Fundación Hurkoa en Atención Farmacéutica Domiciliaria a pacientes frágiles, colabora con asociaciones de pacientes, con Ayuntamientos mediante servicios para las personas usuarias de los Servicios de Atención Domiciliaria y participa en el proyecto Erlauntza del Ayuntamiento de SS (impulsado por APTES), entre otras muchas iniciativas.