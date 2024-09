Goblue lanza su primera colección de carteras tipo pop-up

Se trata de 6 modelos diferentes de carteras que varían en cuanto a colores, tamaños y funcionalidad. Todas ellas tienen un diseño minimalista y están hechas con materiales ecológicos, reflejando de esta manera el compromiso de la empresa con el medio ambiente y con la reducción de su huella de carbono Goblue, marca que se dedica a crear productos duraderos utilizando tejidos y materiales de alta calidad, ha lanzado su nueva línea de carteras tipo pop-up.

Los productos que crea y comercializa Goblue están hechos con materiales de primera calidad y tienen un diseño funcional que refleja el estilo y la personalidad de quienes lo portan. Cada una de las piezas están cuidadosamente diseñadas para acompañar en el día a día y son ideales para utilizarlas en un ritmo de vida activo y dinámico.

Goblue y el compromiso con el medio ambiente

En el caso de las carteras no han querido ser menos y cada uno de los 6 modelos de cartera, ha sido diseñado teniendo en cuenta los tres principios claves de la marca: el respeto al medio ambiente, la funcionalidad y una estética minimalista.

Cada cartera Goblue cuenta con la certificación GRS (Global Recycled Standard) que garantiza que la empresa utiliza materiales reciclados en toda la cadena de suministro, de conformidad con criterios medioambientales y sociales. El certificado tiene como objetivo aumentar el uso de materiales reciclados en los productos y reducir o eliminar los daños causados en la producción. También el embalaje de cartón es ideal para regalo y cuenta con certificación FSC (Packaging from well-managed forests). Esta certificación verifica que el manejo del bosque se realiza de forma que protege la biodiversidad, favorece a las comunidades y trabajadores locales, y garantiza su sostenibilidad económica.

Siguiendo con su compromiso con la sostenibilidad y con la reducción de la huella de carbono en todos sus productos, la nueva línea de carteras está producida con materiales ecológicos.

La gran mayoría de las carteras están fabricadas con cuero sintético y aluminio aeroespacial, que además de ser respetuosos con el medio ambiente, les dota de una ligereza ideal para el día a día y una durabilidad extraordinaria para ser utilizadas durante años.

"Cada cartera de Goblue ha sido diseñada y fabricada con el máximo cuidado y calidad posible. No solo queremos reducir nuestra huella de carbono, sino que también queremos aportar nuevas soluciones a fundaciones que compartan nuestra necesidad de un futuro más sostenible", afirman desde el equipo de Goblue.

Protección RFID integrada

La característica clave en todas las carteras es la protección RFID integrada. La seguridad es algo vital en las tarjetas hoy en día y es por ello que todas las carteras de Goblue incluyen este tipo de protección.

La tecnología RFID permite bloquear las ondas de radiofrecuencia que identifican y transmiten datos desde las tarjetas. De este modo, las carteras proporcionan la seguridad necesaria para que las tarjetas estén protegidas contra el robo de datos y los fraudes electrónicos.

Como consecuencia, es posible llevar las tarjetas dentro de la cartera de Goblue con total tranquilidad, pues estarán resguardadas contra cualquier intento de acceso no autorizado.

Las diferentes carteras de Goblue pueden ser adquiridas en su página web: https://gobluegoods.com/

Goblue se encuentra inmerso en una campaña importante en Amazon y tiene prevista su llegada a otros marketplaces como Ebay, Zalando, Etsy y Miravia.

Es posible encontrar más información en el perfil de Instagram.

