La sexta edición del festival de cine documental de Mallorca se celebrará entre los días 1 y 5 de octubre

Queda menos de un mes para la sexta edición de MajorDocs, festival de cine documental de Mallorca, y las inscripciones ya están abiertas en la web del festival. Entre los asistentes ya confirmados a esta nueva edición se encuentran el cineasta Nicolas Philibert, ganador del Oso de Oro en Berlín por el documental Sur l’Adamant, que será la película inaugural del festival. Philibert, además, ofrecerá una masterclass, como también lo hará el director de fotografía Mauro Herce, otro de los invitados de la edición de este año que pone el foco en la fotografía. Entre los programadores de esta sexta edición se encuentran la gestora cultural Andrea Guzmán, el programador y crítico Miquel Martí Freixes, la investigadora y programadora Margot Meca y la antropóloga y programadora Lara Sousa.

La acreditación completa da acceso no solo a todas las proyecciones y actividades de MajorDocs PRO, con toda una serie de clases magistrales, coloquios y encuentros con profesionales del sector, sino que también incluye la participación en las sesiones one to one y a un almuerzo de profesionales, entre otros. Además, si se es miembro de asociaciones como DOCMA, PROA, DAE, EURODOC, ACIB, APAIB y CIMA o se forma parte de centros como CEF y CESAG se contará con un descuento para conseguirla. En la página web del festival se puede acceder a toda la información, detalles y precios de las acreditaciones

MajorDocs es un proyecto de Mosaic y El Obrador y cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears, Institut d’Estudis Baleàrics, Ajuntament de Palma, Universitat de les Illes Balears, ICAA y Acción Cultural Española (AC/E), además del patrocinio de la Fundació Mallorca Turisme y la colaboración del hotel Saratoga.