Origen Solar: maximiza la eficiencia de las plantas solares con un mantenimiento integral que garantiza rendimiento y durabilidad

Origen Solar ha lanzado una promoción exclusiva con un descuento de 500€ para los proyectos instalados este año En los últimos años, las instalaciones fotovoltaicas se han convertido en una de las mejores soluciones para reducir el consumo energético y aprovechar fuentes de energía renovables. Sin embargo, la falta de un mantenimiento adecuado puede afectar significativamente su rendimiento. Con un aumento del número de empresas que dejan de ofrecer este tipo de servicio, garantizar la supervisión y el mantenimiento de las plantas solares es esencial para maximizar su producción y prolongar su vida útil.

Origen Solar, empresa especializada en proyectos de energías renovables, ofrece un programa completo de mantenimiento para todo tipo de instalaciones solares, tanto propias como de otros proveedores. El mantenimiento, que incluye servicios de limpieza, revisiones técnicas, reparaciones y ampliaciones, ayuda a prevenir pérdidas de rendimiento, como la disminución de la producción energética, que puede llegar a ser de un 7-11% debido a la acumulación de suciedad en los módulos solares.

Según Daniel Rubio, director ejecutivo de Origen Solar: "Un buen mantenimiento es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo de una planta solar. No solo evitamos paradas imprevistas, sino que también prolongamos la vida útil de la instalación y aseguramos que continúe produciendo al máximo nivel durante muchos años".

Monitorización y mantenimiento preventivo

Otro aspecto fundamental que ofrece Origen Solar es la monitorización continua de las instalaciones. Este seguimiento permite identificar de manera remota cualquier incidencia que pueda surgir y corregirla de inmediato, ya sea de forma telemática o mediante una visita presencial si es necesario. Esto asegura que la planta solar esté siempre en las mejores condiciones de funcionamiento y que su producción no se vea comprometida.

El servicio de monitorización se ofrece durante todo el período de garantía, que es de tres años, y puede ampliarse a través de contratos de mantenimiento personalizados. Esta monitorización constante permite comprobar si la instalación está alcanzando los resultados esperados y aplicar mejoras para optimizar su funcionamiento.

Rubio añade: "Nuestro objetivo es ofrecer tranquilidad a los clientes, proporcionando una solución completa que no solo cubra la instalación, sino también el seguimiento y mantenimiento a largo plazo. Esto permite actuar de manera proactiva y evitar problemas antes de que afecten a la producción de la planta".

Apoyo en la gestión de ayudas y eficiencia energética

Además de mantener las instalaciones en óptimas condiciones, Origen Solar también ofrece asesoramiento en la gestión de subvenciones y ayudas vinculadas a las instalaciones de energías renovables. Esta asistencia puede incluir la tramitación de justificaciones para subvenciones como NextGen y el asesoramiento en el cambio de compañía comercializadora, lo que contribuye a optimizar el ahorro económico y a maximizar los beneficios del sistema fotovoltaico.

Otro servicio destacado es la oferta de dobles informes de eficiencia energética, que permite a los propietarios de instalaciones solares comprobar si su planta está operando al máximo rendimiento, proporcionando así la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre posibles mejoras o ampliaciones.

Promoción exclusiva para proyectos instalados este año

En línea con su compromiso de mejorar la eficiencia y el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas, Origen Solar ha lanzado una promoción exclusiva con un descuento de 500€ para los proyectos instalados este año. Esta oferta incluye también una doble certificación energética sin coste adicional, para garantizar la máxima rentabilidad y eficiencia de la planta solar, así como la posibilidad de beneficiarse de deducciones en la renta de entre el 40% y el 60% de la inversión.

Gracias a esta combinación de servicios y soporte técnico, Origen Solar se posiciona como un referente en la gestión integral de instalaciones solares, ayudando a mantener su producción y asegurando que los propietarios puedan disfrutar de un sistema eficiente y rentable a lo largo de los años.

Más sobre Origen Solar

Origen Solar es una ingeniería especializada en proyectos de energías renovables, con sede en Sant Cugat del Vallès. Desde su fundación en febrero de 2020, la empresa se ha dedicado a promover el autoconsumo de energía eléctrica y ofrecer soluciones integrales de energía solar fotovoltaica y aerotermia para particulares, comunidades de vecinos, comercios y empresas industriales. Origen Solar se distingue por el compromiso con la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el compromiso social en todas las operaciones.