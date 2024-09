Mustieles Abogados, CB ofrece servicios para la recuperación de deudas mediante la vía amistosa o judicial

A menudo, tanto personas naturales como jurídicas pueden tener que enfrentarse a situaciones desagradables en las cuales un tercero no cumple con el pago de un préstamo o un servicio prestado. En estos casos, es imperativa la necesidad de contratar a un bufete de abogados que cuente con profesionales competentes en el cobro de deudas.

En ese sentido, una de las opciones más recomendables en España es Mustieles Abogados, CB, un despacho fundado y liderado por el experto Julio Ángel Sánchez Mustieles, quien se especializa en Derecho Mercantil.

Dicho despacho de abogados está ubicado en Valencia pero sus servicios se extienden más allá de esta provincia ya que, gracias a las tecnologías digitales, ofrecen cobertura nacional e internacional.

Resultado a cliente Una de las principales ventajas de contratar a Mustieles Abogados, CB para ejecutar el cobro de deudas es que sus profesionales actúan con resultado a cliente. Esto quiere decir que el bufete solo cobra sus respectivos honorarios cuando el representado ha obtenido su dinero.

Por consiguiente, en el supuesto caso de que no se recupere la deuda, el despacho no exige ningún pago al cliente. Esta modalidad es una demostración de la seguridad que tiene el bufete sobre la eficiencia y capacidad de sus profesionales.

Además, este bufete cuenta con la ventaja de que tiene una dilatada experiencia recuperando deudas por cantidades muy diversas, desde algunos cientos hasta millones de euros.

Distintas vías para el cobro de deudas El equipo de Mustieles Abogados está capacitado para utilizar las distintas vías posibles para el cobro de deudas. Por consiguiente, dependiendo del objetivo del cliente, la disposición del deudor y las características particulares del caso, este despacho de abogados especializado en derecho mercantil puede llevar a cabo las gestiones mediante la vía amistosa, sin necesidad de involucrar a los tribunales.

Finalmente, si se trata de una situación complicada, en la que el acreedor se muestra reticente o no se puede alcanzar ningún acuerdo extrajudicial, los profesionales del despacho pueden ocuparse de exigir el pago correspondiente a través de las instancias judiciales.

Un despacho integral con soluciones legales para todas las necesidades Además de destacar como especialistas en el cobro de deudas, Mustieles Abogados ofrece una amplia variedad de servicios legales que cubren las necesidades más diversas de sus clientes. Entre las áreas en las que este despacho presta sus servicios se encuentran el Derecho Mercantil, la gestión de testamentos y herencias, y los procedimientos de desahucios. También asesoran en la constitución y administración de Sociedades, y brindan apoyo en casos de accidentes de tráfico.

El equipo de Mustieles Abogados se ha consolidado como experto en la Ley de Segunda Oportunidad, defendiendo a sus clientes frente a casos de mala praxis bancaria, y ofreciendo un servicio integral en procesos de divorcios y la redacción y revisión de contratos. Además, cuentan con una sólida experiencia en la responsabilidad de administradores sociales y en la Administración Concursal, lo que les permite ofrecer soluciones legales efectivas y personalizadas en todas estas áreas.