Albia y la actualidad de las fusiones y adquisiciones en el sector de los dispositivos médicos

En la actualidad, el sector de los dispositivos médicos atraviesa un momento de auge impulsado por distintos factores. Entre ellos, se encuentran el desarrollo tecnológico, el envejecimiento de la población y el incremento en la esperanza de vida, entre otros. Estos aspectos no solo han propiciado el crecimiento de este mercado, sino también las fusiones y adquisiciones entre sus empresas. Así lo destaca Albia, una firma especializada en operaciones M&A (mergers and acquisitions), cuyos análisis develan una participación creciente de inversores financieros en este ámbito. En este contexto, los servicios de esta compañía ofrecen una herramienta de respaldo efectiva para gestionar este tipo de procesos y sortear las dificultades que conllevan.

Un escenario atractivo para los inversores financieros En los últimos años, el panorama económico global ha venido marcado por tensiones inflacionistas, la subida de los tipos de interés y una inestabilidad geopolítica generalizada. En este marco, los inversores tienden a elegir sectores que han demostrado resiliencia en situaciones de recesión. Tal es el caso de la industria de los dispositivos médicos, la cual ha acreditado una resistencia notable a las fluctuaciones del mercado, con varias empresas cotizando al alza de forma consistente.

Estas condiciones han llevado a muchos inversores financieros a participar en fusiones y adquisiciones (M&A) dentro de este sector. De hecho, estos actores han protagonizado más del 70% de estos movimientos en el ámbito de los dispositivos médicos en España. Esto no solo responde a las posibilidades concretas de crecimiento y rentabilidad, sino también a la necesidad de estas compañías de contar con un socio que proporcione músculo financiero y experiencia de gestión. De esta manera, es posible transformar las empresas durante revoluciones tecnológicas como la que está experimentando el sector y entrar en nuevos mercados.

Asesoría integral en fusiones y adquisiciones para el sector de los dispositivos médicos Las fusiones y adquisiciones de las empresas de dispositivos médicos pueden ser procesos arduos, complejos y extensos. En este sentido, los aspectos regulatorios representan un reto a la hora de llevar a cabo esta clase de transacciones. Para realizar estas operaciones de forma eficiente, Albia ofrece una asesoría especializada que contempla el abordaje de los diferentes parámetros que intervienen en esta actividad. Así, su equipo de profesionales cualificados se encarga de analizar, gestionar y resolver las particularidades de cada industria en este mercado.

Albia IMAP es una organización fundada en 2004 que proporciona servicios de consultoría en materia de fusiones y adquisiciones a empresas del middle-market. Según Refinitiv, IMAP figura frecuentemente entre los 10 principales de asesores financieros a nivel internacional, siendo el primero independiente. Además, Albia proporciona asesoramiento a sus clientes en lo que respecta a financiación y reestructuraciones financieras.

Para conocer en profundidad el mercado M&A en el sector de los dispositivos médicos, Albia celebrará un Webinar el próximo 26 de septiembre a las 18 horas CET (hora de Europa Central). Este evento está dirigido a ejecutivos de la industria, inversores financieros y académicos involucrados en el mundo de las finanzas corporativas. Quienes estén interesados en inscribirse, pueden contactarse con la directora de Marketing de Albia Irache Estebaranz.