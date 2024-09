Iván Perujo Fitness Club; Una marca de calidad y en constante crecimiento

Iván Perujo, reconocido personal trainer, empresario de éxito, y un guerrero del fitness que lucha contra las grandes cadenas de Fitness, con un método un diseño y carisma único.

Por sus manos han pasado los más importantes jugadores de futbol a nivel mundial, cantantes nacionales e internacionales, actores, políticos, presidentes de gobierno, jeques árabes, y un sin fin de influencers y youtubers.

Ivan posee un curriculum difícil de igualar, 20 años sumergido en el mundo de las celebrities y de la alta sociedad, así como su trabajo en España, Latinoamérica y EE.UU. Hacen de él una auténtica referencia a nivel nacional e internacional.

Ivan se caracteriza por ofrecer un trato exquisito a sus clientes, un enorme recorrido en el sector del fitness y de la preparación física en todo el mundo convierten a Iván Perujo es un auténtico líder, que ha logrado cambios físicos en cientos de personas.

Iván Perujo Fitness Club se abre camino en el mercado con paso firme, con una puesta en escena única, gimnasio llenos de impactantes colores, diseño moderno que une junto a una equipación de última generación, y equipos de trabajo de gran valor.

Sus próximas aperturas serán Santander, Leon, Alcorcon, Madrid centro, Emiratos árabes, etc. Su hoja de ruta es clara, sabiendo que no puede competir con los grandes fondos y las grandes cadenas de Fitness, es aboga más por gimnasios de no más de 1000 m² donde pretende que la gente no acuda a un gimnasio más, sino que viva una experiencia única, en cuanto al trato al cliente, servicios, diseño, sonido, y equipos humanos de alto valor, aspecto que él tiene claro que es de lo que más sufre este sector.

En los próximos cinco años Ivan quiere llegar a los 20 gimnasios con su marca personal, uniendo a sus gimnasios, su propia marca de suplementación, ropa + I.D.

El límite solo está en la mente, a veces no es fácil crecer, ni abrir negocios sin un gran respaldo económico, pero la FE que Ivan tiene en el mismo y en su metodo hace que ese objetivo sea 100% posible.

"No soy el más grande, ni lo pretendo, mi objetivo es cuidar de las personas para que ellos cuiden de sus familias con salud y buena alimentación".

Ivan es un claro ejemplo de emprendimiento, de lucha ante los grandes y poderosos fondos, y un aire fresco de ideas ilusión y personalidad.

"El cielo es el límite".