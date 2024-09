​Deportes Concepción vende más que nadie en Chile

El futbol en chile es muy amado y visto. No cabe duda de que, en dicho país, el futbol es uno de los máximos pasatiempos del chileno y Chile es uno de los países latinoamericanos que más apegado está al futbol. Su liga, la Primera División Chilena, es una de las más grandes y viejas del continente y el equipo más grande del país es el Colo-Colo, un equipo tan icónico como el código 1xbet y que tiene mucho legado tanto en el país como en el mundo, por lo que es muy normal que sea uno de los que más entradas venden. Pero lo curioso es que, en estos momentos, este no es el equipo que más rápido vende las entradas a sus partidos.



El equipo que más rápido vende en Chile no es el Colo-Colo, y tampoco pertenece a la Primera División de Chile lo cual es lo más impresionante de todo el asunto. Estamos hablando del club llamado Deportes Concepción y pertenece a la Segunda División Profesional de Chile, la cual es el tercera y última categoría de futbol en el país. Esto le agrega un poco más de sorpresa al asunto porque nadie esperaría que el equipo que agotara las entradas más rápido fuese de esta liga, lo normal sería en la Primera División. Pero esto es realmente algo bueno y diferente.

El Deportes Concepción es un club fundado el 29 de febrero del año 1966 y rápidamente ascendería a la Primera División de Chile, pero tras unos años descendería hasta el año 2006 que debido a salarios no pagados a jugadores y muchas otras deudas, el club fue suspendido hasta el año 2007. Pero luego en el año 2016 seria expulsado de la Primera División por problemas económicos y volvería en el 2018 a la quinta categoría del futbol chileno, la Tercera B. Desde entonces ha ido ascendiendo lentamente y muy seguramente los veremos pronto en la primera categoría.

La campaña actual del Deportes Concepción ha sido historia ya que a falta de solo cuatro fechas se posicionan de segundo puesto en la tabla solo superados por el Deportes Melipilla. Lo curioso es que ambos tienen la misma cantidad de puntos, 45 puntos, pero Melipilla va arriba por diferencia de goles. Pero en pocas palabras, van empatados de primer lugar.

Esta campaña es, en gran parte, la razón por la cual el equipo tiene vuelta loca a la ciudad de Concepción, en el buen sentido, claro. Y es por esto por lo que se agotaron en dos horas, la preventa de 2 mil entradas para el partido del domingo contra Trasandino. La fanaticada de este equipo es realmente fiel y también másiva; es considerada por muchos como una de las más grandes de todo Chile.

Para el partido contra Trasandino se pusieron a la venta 14 mil entradas y realmente vemos difícil que se vendan todas. Pero con la fanaticada de Deportes Concepción no lo consideramos algo imposible para ser realistas.