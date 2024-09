Fersay da las claves para reconocer si la lavadora está pidiendo un cambio

Fersay se ha convertido en un aliado tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, y "su buen funcionamiento depende en gran medida de cómo las utilicemos y sigamos sus instrucciones de mantenimiento". Cada lavadora, dependiendo de su marca y modelo, tiene características específicas que es importante conocer. No obstante, existen algunos consejos clave para evitar averías comunes que Fersay, líder en soluciones para el mantenimiento de electrodomésticos, quiere compartir.

Antes de empezar, es recomendable conocer algunos aspectos generales para toda lavadora, como son:

Evitar la sobrecarga: superar la capacidad máxima recomendada por cada fabricante para cada modeloesuno de los errores más frecuentes. Sobrecargarla no solo afecta la calidad del lavado, sino que también puede causar problemas mecánicos en el tambor y en los amortiguadores, lo que podría generar vibraciones excesivas y ruidos anormales.

superar la capacidad máxima recomendada por cada fabricante para cada modeloesuno de los errores más frecuentes. Sobrecargarla no solo afecta la calidad del lavado, sino que también puede causar problemas mecánicos en el tambor y en los amortiguadores, lo que podría generar vibraciones excesivas y ruidos anormales. Seleccionar correctamente los tipos de tejido: no todos los tejidos deben lavarse con el mismo programa. Un ciclo incorrecto de lavado puede desgastar la ropa más rápido y hacer que la lavadora trabaje innecesariamente. Leer el manual y seguir las recomendaciones para cada tipo de tejido es fundamental para mantener tanto la ropa como el electrodoméstico en buen estado.

no todos los tejidos deben lavarse con el mismo programa. Un ciclo incorrecto de lavado puede desgastar la ropa más rápido y hacer que la lavadora trabaje innecesariamente. Leer el manual y seguir las recomendaciones para cada tipo de tejido es fundamental para mantener tanto la ropa como el electrodoméstico en buen estado. Elegir el detergente adecuado: usar un detergente que no se disuelva a la temperatura adecuada puede provocar residuos en el tambor, obstrucciones en los conductos e incluso malos olores. De ahí la importancia de utilizar los productos recomendados para cada tipo de lavadora y programa de lavado. Lo normal es que la lavadora, ante de averiarse, muestre algunos síntomas de que algo no va bien. Los más frecuentes, en opinión de los expertos de Fersay son estos:

Malos olores: generalmente causados por la acumulación de residuos de detergente y suavizante. La ropa sale sucia: esto puede deberse a un problema de succión o de filtrado. Ruidos extraños: cuando una lavadora emite sonidos que no son los habituales, podría haber un problema con los amortiguadores o alguna pieza interna. Vibraciones excesivas: a menudo relacionadas con problemas en los amortiguadores o una sobrecarga. Ropa muy mojada: un filtro sucio o bloqueado puede impedir que el agua se drene correctamente, lo que deja la ropa empapada. Y aquí es cuando llega la pregunta: ¿cuándo merece la pena reparar una lavadora?

En la mayoría de los casos, las averías de una lavadora se pueden reparar, y económicamente suele ser más rentable que adquirir una nueva, especialmente si se habla de marcas de calidad. Sin embargo, si se habla de una lavadora de marca blanca y extremadamente barata, a largo plazo es posible terminar gastando más en reparaciones o sustituciones.

Con el objetivo de evitar, o retrasar, en todo lo posible esta situación, la compañía Fersay recomienda revisar el manual de instrucciones de cada lavadora, donde se detallan los fallos más comunes y cómo solucionarlos. Esto permitirá identificar el problema con mayor precisión y actuar de manera eficiente.

"Encuentra las piezas que necesitas en Fersay"

Una vez identificada la causa del fallo, es posible encontrar la pieza necesaria para su reparación en la sección de recambios para lavadoras de www.fersay.com. Esta compañía cuenta con una amplia variedad de repuestos y accesorios para asegurar de la reparación de casi cualquier tipo de electrodoméstico. Fersay, líder en accesorios y repuestos para electrodomésticos, ofrece soluciones para mantener cualquier tipo de Pequeño Artículo Electrodoméstico -PAE- en óptimas condiciones y anima a los consumidores a visitar www.fersay.com para obtener más información sobre cómo cuidar de los electrodomésticos de manera fácil y sencilla.

Con una amplia gama de productos que van desde repuestos esenciales hasta accesorios de conveniencia, Fersay se ha convertido en un aliado tanto para técnicos que buscan piezas de repuesto como para el consumidor final que busca mejorar la funcionalidad y eficiencia de sus aparatos.

Fersay distribuye tanto a cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como al cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como cajones de frigorífico, botelleros, cestos de lavavajillas, bolsas de aspiradora, cuchilla para un robot de cocina, mandos a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.